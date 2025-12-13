ETV Bharat / state

தொழில் வளர்ச்சிக்கு தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு அவசியம் - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

வர்த்தக மையம் திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 13, 2025 at 5:55 PM IST

சென்னை: தொழில் வளர்ச்சிக்கு தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு அவசியம் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசினார்.

சென்னை செம்பரம்பாக்கம் பகுதியில் வேல்ஸ் குழுமம் சார்பில் புதிதாக வர்த்தக மையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் 40 ஏக்கர் அளவிலான படப்பிடிப்பு தளம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன், புதிய நீதிக் கட்சி தலைவர் ஏ.சி. சண்முகம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வர்த்தக மையத்தை திறந்து வைத்தனர்.

நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு நிதித் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசுகையில், ''தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் தொழில் கட்டமைப்பை உயர்த்த மாநில அரசு மட்டுமல்லாமல் தனியார் துறையும் தனது பங்கை அளித்து வருகிறது. வேல்ஸ் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மூலம் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு உயரும்'' என்றார்.

வர்த்தக மையம் திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

''என் உண்மையான அட்ரஸ் சினிமா தான்'' - கமல்ஹாசன்

கமல்ஹாசன் பேசும் போது, ''ஐசரி கணேஷுடன் எனக்கு நல்ல நட்பு உண்டு. Pre K.G முதல் PhD வரை 50,000 மாணவர்கள் பயிலும் கல்வி ஆலமரத்தை ஐசரி கணேஷ் உருவாக்கியுள்ளார். அரசியலில் கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல், ஐசரி கணேஷை அனைவரும் நண்பர் என்பார்கள். கலைத் துறை மற்றும் கல்வித் துறையில் யாரை கேட்டாலும் கணேஷை தெரியும் என்பார்கள். எங்களின் நட்பு ஐசரி கணேஷின் தந்தையிடம் இருந்து ஆரம்பித்தது.

வேல்ஸ் கல்வி நிறுவனங்களில் நான் படிக்கவில்லை. ராஜ்கமலுடன் சேர்ந்து ஐசரி கணேஷ் படம் பண்ணியதில்லை. எம்ஜிஆர் தான் என்னையும், ஐசரி கணேஷையும் நண்பர்களாக, சகோதரர்களாக மாற்றினார். என் உண்மையான அட்ரஸ் என்பது சினிமா தான். நான் சினிமாவின் குழந்தை. எனக்கு சினிமாவை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது.

சினிமா வழியிலேயே எனது மொழி, கல்வி, பட்டங்கள் ஆகிய அனைத்தும் வந்தன. 6 நிதி அமைச்சர்களை இந்தியாவிற்கு தந்த பெருமை தமிழ்நாட்டிற்கு உள்ளது'' என்று கமல்ஹாசன் பேசினார்.

