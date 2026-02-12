ETV Bharat / state

தொல்லியல் நினைவுச் சின்னங்கள் கிராம அளவில் ஆவணப்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

தென்னிந்தியாவில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 30 ஆயிரம் கல்வெட்டுகள் உள்ளன என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 12, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்றை பதிவு செய்யும் நோக்கத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கிராம மட்டங்களில் தொல்லியல் நினைவுச் சின்னங்கள் ஆவணப்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில், தொல்லியல் துறை சார்பில் தமிழ்க் கல்வெட்டியல் பற்றிய 4 நாட்கள் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் நிதி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பங்கேற்று கருத்தரங்கத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.

மேலும் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய குறியீடுகள் குறித்த இணையதளத்தையும் அவர் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தார். இதனையடுத்து Inscribed Potsherds of Tamil Nadu Graffiti and Tamili மற்றும் Traditional Water Management Sluice Technology in Tamil Nadu ஆகிய இரண்டு நூல்களை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்டார்.

இதன் பிறகு நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, ”கல்வெட்டியல் என்பது பழமையான கல்வெட்டுகளை ஆய்வு செய்வது மட்டுமல்ல, அவை அரசியல், பொருளாதாரம், பண்பாடு, சமூகம், தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றின் பரிணாம வளர்ச்சியை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. கல்வெட்டுகளை இலக்கிய ஆதாரங்களோடு ஒப்பிட்டு பொருத்தி பார்கையில் நன்பகத்தன்மை கொண்டதாக விளங்கும்.

கல்வெட்டுகள் மற்றும் உலோகத்திலான பொருட்களில் பொறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்களை பின்னர் வரும் காலத்தில் யாரும் இடைச்செருக்கல் செய்ய முடியாது. அவை கடந்த காலத்தின் நம்பகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது. தென்னிந்தியாவில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 30 ஆயிரம் கல்வெட்டுகள் உள்ளன. இவை கி.மு 6 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை” என தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், “இது போன்ற ஆதாரங்கள் தான், உலக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பண்பாட்டு வளர்ச்சியை மேம்படுத்தி ஆய்வு செய்ய பயன்படும். தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க ஆவணப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் நவீன அறிவியலை கையாண்டு வருகிறது. 20 ஆண்டு தொலைநோக்கு திட்டம் மூலம் தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு வரலாற்றை பதிவு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கிராம மட்டத்தில் உள்ள தொல்லியல் நினைவுச் சின்னங்கள் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன. தற்போது தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, ஈரோடு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் கள ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கல்வெட்டுகளை பதிவு செய்ய நவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இதையும் படிங்க: சென்னை விமான நிலையம் அருகே தொடர்ந்து வானில் வட்டமடித்த விமானம் - பொதுமக்களிடையே ஏற்பட்ட பரபரப்பு

கள ஆய்வுகளைத் தாண்டி, தமிழ்நாடு மாநில தொல்லியல் துறை அருங்காட்சியகங்களை நவீனப்படுத்தி வருகிறது. மேலும் புதிய அகழாய்வுகளை தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஆய்வு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நடத்தி வருகிறது” என தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் எழும்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன், அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்கள் உதயச்சந்திரன், மணிவாசன், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

TAGGED:

தொல்லியல் நினைவுச் சின்னம்
தங்கம் தென்னரசு
TAMILNADU ARCHEOLOGICAL MONUMENTS
சென்னை
MINISTER THANGAM THENNARASU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.