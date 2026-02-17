ETV Bharat / state

‘விடியல் பயணம்’ மூலம் மாதந்தோறும் பெண்களுக்கு ரூ.888 சேமிப்பு - மகளிர் திட்டங்கள் குறித்து அமைச்சர் விளக்கம்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் நாட்டிற்கே முன்னோடியாக திகழ்ந்து வருவதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாடுத் துறைக்கான திட்டங்கள்
சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாடுத் துறைக்கான திட்டங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ‘விடியல் பயணம்’ திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 881 கோடி முறை பெண்கள் பயணித்து வருவதாகவும், சராசரியாக ஒரு மாதத்தில் 888 ரூபாய் வரை பெண்கள் சேமித்து வருவதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் 2026 -27ஆம் நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் இன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இடைக்கால பட்ஜெட்டை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர் திமுக ஆட்சியில் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்தும், அவற்றின் மூலம் பயன்பெறுவோர் குறித்தும் விளக்கினார்.

‘பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்’ என்ற பாரதியின் பெருங்கனவை நனவாக்கவும், பெண்களின் வாழ்வை மேம்படுத்திடவும் பல முன்னோடி திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக கூறினார்.

மகளிர் உரிமைத்தொகை

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஏறத்தாழ 1.31 கோடி பெண்களுக்கு அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்குகளில் மாதந்தோறும் ரூ. 1000 உரிமைத் தொகையாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தை மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்றி வருகின்றன. சமீபத்தில் கூட, பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான உரிமைத் தொகை ரூ. 3 ஆயிரமும், கூடவே கோடைக்கால சிறப்புத் தொகுப்பாக ரூ. 2 ஆயிரமும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ. 5 ஆயிரம் பெண்களின் வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது.

விடியல் பயணம்

பெண்களின் பயணச் செலவு சுமையை குறைத்திட அரசு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு கட்டணமில்லாமல் பயணிக்க வழிவகுக்கும் வகையில் ‘விடியல் பயணம்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின்மூலம் இதுவரை 881 கோடி முறை பெண்கள் பாதுகாப்பான பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். இத்திட்டத்தின் மூலம் சராசரியாக ஒரு மாதத்தில் 888 ரூபாய் வரை பெண்கள் சேமித்து வருகின்றனர்.

சுய உதவிக்குழுக்கள்

1989 ஆம் ஆண்டு கருணாநிதி அறிமுகப்படுத்திய மகளிர் சுய உதவிக்குழு கடன் வழங்கும் திட்டம் இன்றுவரை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 6,23,529 சுய உதவிக் குழுக்கள் 1,41,718 கோடி ரூபாயை வங்கிக் கடனுதவியாக பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர். சுய உதவிக் குழு பெண்களின் உற்பத்திப் பொருட்களின் விற்பனையை பெருக்கிடும் வகையில் ‘வாழ்ந்து காட்டுவோம்’ முதலான திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

தோழி விடுதிகள்

நகர்ப்புறங்களில் படிக்கும் மற்றும் பணிபுரியும் பெண்களுக்கான தோழி விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கைப்பெண்களின் வாழ்வை உறுதி செய்திட, கைப்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பல்வேறு மாநிலங்களும் பின்பற்ற தொடங்கியிருக்கின்றன.

அவசரகால மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் பராமரிப்பு மையங்கள்

மகப்பேறு மற்றும் பச்சிளம் குழந்தைகளின் இறப்பை குறைக்கும் நோக்கில் மாநிலம் முழுவதும் 130 அவசரகால மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் பராமரிப்பு மையங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் பிரசவங்களில் தேசிய அளவில் தமிழாடு முதலிடத்தில் இருக்கிறது. மகப்பேறு இறப்பு விகிதம், ஒரு லட்சத்தில் 35 என்ற அளவிலும், சிசு இறப்பு விகிதம் ஆயிரத்தில் 12 என்ற அளவிலும் இருக்கின்றன.

6 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை களைய, ‘ஊட்டச்சத்தை உறுதிசெய்’ எனும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன்மூலம் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் வழங்கப்படுகின்றன,.

காவல் உதவி

பணிபுரியும் பெண்களின் குழந்தைகளை பராமரிக்க, அவர்கள் பணிபுரியும் தொழிற்பூங்காக்களிலேயே குழந்தைகள் காப்பகங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நெருக்கடி நேரங்களில் பெண்களுக்கு உதவிட, ‘காவல் உதவி’ செயலி பயன்பாட்டில் உள்ளது.

ஆண் - பெண் பாகுபாட்டை களைந்து ஆன்மிக துறையில் பெண்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கும் வகையில், பெண் ஓதுவாரை தமிழக அரசு நியமித்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கவும், அவர்களுக்கு உரிய அதிகாரமளித்திடவும், ‘தமிழ்நாடு பெண்கள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டம் (TNWeSafe) உலக வங்கியின் உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இளஞ்சிவப்பு ஆட்டோ

பெண்கள் பெயரில் பதிவு செய்யப்படுகிற அசையா சொத்துகளுக்கான பதிவு கட்டணம் ஒரு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 3,71,705 பேர் பயனடைந்துள்ளனர். பெண்களுக்காக ‘இளஞ்சிவப்பு ஆட்டோ’ வழங்கும் திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அதுபோக, நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பெண்களில் 41 சதவீதம் பேர் தமிழ்நாட்டின் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிகின்றனர்.

மேற்கூறிய திட்டங்கள் நடப்பு திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்காக செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

