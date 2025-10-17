'நிதி பகிர்வில் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு ஓரவஞ்சனை' - ஆதாரத்தை அடுக்கிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு!
தமிழ்நாடு அரசு வரியாக ரூ.7.5 லட்சம் கோடி வழங்கியதற்கு, நிதி பகிர்வாக மத்திய அரசு ரூ.2.85 லட்சம் கோடி வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை: நிதி பகிர்வில் மத்திய அரசு ஓரவஞ்சனை செய்வதாக தமிழக நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2025-2026 ஆம் ஆண்டின் கூடுதல் செலவுக்கான மானியக்கோரிக்கைக்கு பதில் அளித்து நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசியதாவது, "தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் 14 வருடங்களுக்கு பிறகு இரட்டை இலக்கில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி எதிர்பார்த்ததை விட 2.2 சதவீதம் அதிகம். கடந்த 2010-2011 ஆம் ஆண்டு கலைஞர் ஆட்சியில் இரட்டை இலக்கில் வளர்ச்சி இருந்தது. இது போன்ற பொருளாதார வளர்ச்சியால் 2030 ஆண்டு 1 டிரில்லின் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைவோம். நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது கல்வி, உட்கட்டமைப்பு, குடிநீர் போன்ற அனைத்திலும் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒன்றிய அரசு உரிய நிதி பகிர்வு செய்தால் தான் எதிர்கால திட்டங்களை உருவாக்க முடியும்.
கல்வி:
ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி வழங்குவதில் எவ்வாறு வஞ்சித்து வருகிறது என்பதற்கு பல்வேறு உதாரணங்களை சொல்ல முடியும். அப்படி ஒன்றிய அரசிடம் கல்விக்கான நிதியை போராடி பெற வேண்டிய நிலை தான் உள்ளது. அரை நூற்றாண்டுகளாக தமிழ்நாடு கல்வியில் சிறந்து விளங்கி வருகிறது. முற்போக்குடன் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் புதிய கல்விக் கொள்கை மூலமாக இந்தியை திணிக்க ஒன்றி அரசு முயற்சி செய்து தமிழ்நாட்டிற்கு கல்விக்கு வழங்க வேண்டிய 4 ஆயிரம் கோடியை தர மறுத்து, கல்வி உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக 450 கோடியை தான் ஒன்றிய அரசு வழங்கியுள்ளது. இதையும் போராடி பெற்றோம்.
ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டு நிதியை விடுவிக்காமல் இருப்பதால் அரசின் திட்டங்கள் முடங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. ஆனால், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கல்வி திட்டங்களை செயல்படுத்த மாநில நிதியை வழங்கி வருகிறார். இது அரசியல் களம் அல்ல. இதற்கு ஒன்றிய அரசு தார்மீக பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
தண்ணீர்:
கல்விக்கு மட்டுமல்ல. தண்ணீருக்கு நிதி அளிப்பதற்கு ஒன்றிய அரசு மறுக்கிறது. ஜல் ஜீவன் திட்டத்திற்கு 3,407 கோடி தர வேண்டிய நிலையில் ஒன்றிய தராமல் வஞ்சித்து வருகிறது. மாநில அரசே ஒன்றிய அரசின் நிதியையும் வழங்கி திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. இதனால் நிதி அழுத்தம் ஏற்படுவதோடு, நிதி நிர்வாகமும் பாதிக்கப்படுகிறது. இப்படி ஒன்றிய அரசு காழ்ப்புணர்ச்சியோடு செயல்படாமல் நிதியை விடுவிக்க வேண்டும்.
உட்கட்டமைப்பு:
சாலை கட்டமைப்பு தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது ஆகும். ஆனால் ஒன்றிய அரசு 50 ஆயிரத்து 655 கோடி மதிப்பீட்டில் 8 அதிவிரைவு சாலை திட்டத்தில் ஒரு திட்டத்தை கூட தமிழத்தில் செயல்படுத்தவில்லை. உத்திரப் பிரதேசத்திற்கு 11 ஆயிரத்து 846 கோடியில் மூன்று திட்டங்களையும், குஜராத்திற்கு 10 ஆயிரத்து 540 கோடி மதிப்பிட்டில் ஒரு திட்டத்தையும் அறிவித்துள்ளது. இதே போல மகாராஷ்ரா மாநிலத்திற்கு 17 ஆயிரத்து 827 கோடி மதிப்பில் ஒரு திட்டத்தை வழங்கிய ஒன்றிய அரசு, தமிழகத்திற்கு ஒரு சாலை திட்டத்தையும் வழங்கவில்லை. தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்திலும் நிதியை வழங்காமல் கூட்டாட்சி தத்துவதற்கு எதிராக ஒன்றிய அரசு செயல்படுகிறது.
ரயில் திட்டத்தில் ஓரவஞ்னை:
ரயில்வே திட்டங்களை ஒன்றிய அரசு செயல்படுத்துவதிலும் தென்னக ரயில்வே புறக்கணிக்கப்படுகிறது. கோயமுத்தூர் – கரூர், கோயமுத்தூர் – கோபி, மதுரை – வேலூர் இணைப்பு திட்டங்களுக்கு இதுவரை அனுமதி கிடைக்கவில்லை. இதனால் வணிகம், தொழில் வளர்ச்சி பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உத்திரப் பிரதேசத்தில் 25 திட்டங்கள் 19 ஆயிரத்து 858 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்ப்படுத்தப்படுகிறது. இப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு ஓரவஞ்சனை மற்றும் பாகுபாட்டுடன் ஒன்றிய அரசு செயல்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கும் பெயர் வைக்கிறார்களே தவிர நிதி ஒதுக்குவது இல்லை. நகர் புறத்தில் ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு 15 லட்சமாவது தேவைப்படும். ஆனால் ஒன்றிய அரசு 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மட்டுமே வழங்குகிறது. மீதமுள்ள 90 சதவீத தொகையை தமிழ்நாடு அரசு தான் வழங்குகிறது. ஒன்றிய அரசு திட்டங்களுக்கு புரியாத பெயர் வைத்து விளம்பரம் தேடுகிறார்களே தவிர உரிய நிதியை தருவில்லை.
உதவித்தொகையில் பாகுபாடு:
மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்கள், விதவைகளுக்கு மாதம் 200 ரூபாய் ஒன்றிய அரசு திட்டத்தின் மூலமாக வழங்குகிறது. ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு மாதம் 1200 ரூபாய் வழங்கி வருகிறது.
நிதி பகிர்வு:
9 வது நிதி குழுவில் 7 சதவீதம் வழங்கிய நிலையில், 15 ஆவது நிதி குழு 4.79 குறைந்ததால் 2.6 லட்சம் கோடி தமிழ்நாடு அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. 32 சதவீதம் கடன் நிலுவை உள்ளது. இதையெல்லாம் ஒன்றிய அரசு வழங்கி இருந்தால், கடன் வாங்க வேண்டி நிலை ஏற்படாமல் இருந்திருக்கும்.
தமிழ்நாடு 2016-2024 வரை மாநில அரசு வரியாக ஒன்றிய அரசுக்கு ரூ.7.5 லட்சம் கோடி வழங்கியது. இதற்கு நிதி பகிர்வாக ஒன்றிய அரசு ரூ.2.85 லட்சம் கோடி மட்டுமே வழங்கியுள்ளது. ஆனால், உத்திரப் பிரதேசம் 3.07 லட்சம் கோடி வரியாக வழங்கிய நிலையில், ஒன்றிய அரசு அவர்களுக்கு நிதி பகிர்வாக 10.6 லட்சம் கோடி வழங்கி இருக்கிறது. இது, ஒன்றிய அரசின் மாபெரும் ஓரவஞ்சனை" என விமர்சித்துள்ளார்.