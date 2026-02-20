ETV Bharat / state

மற்ற மாநிலங்களோடு அல்ல - மற்ற நாடுகளுடன் தான் தமிழ்நாடு போட்டி போடுகிறது: அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

வளர்ச்சிப் பாதையில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து வெற்றி நடை போட, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் ஆட்சி தொடர்வது காலத்தின் கட்டாயம் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 12:50 PM IST

சென்னை: மற்ற மாநிலங்களோடு போட்டி போடுவதை எல்லாம் தாண்டி, தென்கிழக்கு ஆசியா, கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளோடு தமிழ்நாடு போட்டி போட்டு வருவதாக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு பதில் அளித்து பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, "பெரியாரின் சிந்தனை, அண்ணாவின் சொல், கலைஞரின் சிந்தனை, முதல்வர் ஸ்டாலினின் உழைப்பு என்ற நான்கு தலைவர்களின் தனித் தன்மையால் தான் தமிழக மக்கள் நாள்தோறும் நிம்மதியாக உறங்கச் செல்கிறார்கள். சமூக ஏற்றத் தாழ்வுகளை அகற்றிடும் நோக்கில் பெண்கள், திருநங்கைகள், பழங்குடியினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவருக்கும் உரிய பங்கினை இந்த அரசு தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது.

மகளிரின் நலனுக்காக விரிவான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு வருகின்றன. பெண்களுக்காக மாதம் 1000 ரூபாய், விடியல் பயணப் பேருந்து போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் சிறந்த முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

'தமிழ் புதல்வன்' திட்டத்தின் மூலம் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். 'நீங்கள் எப்படியாவது படித்து விடுங்கள்; எதிர்காலம் உங்கள் கையில்' என்று முதலமைச்சர் அடிக்கடி கூறி வருகிறார். மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டிலேயே முதன்முதலாக காலை உணவு திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தான் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, பிற மாநிலங்களும் இதனை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார்கள். மதுரை, கோவை, திருச்சி, சேலம், கடலூர், நெல்லையில் பரவலாக நூலகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல்வர் படிப்பகமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நிகழ்காலம் மட்டுமல்ல எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் முக்கியமான நோக்கங்களில் காலநிலை மாற்றமும் ஒன்று. எங்களின் சாதனை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நிறைய சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. கரோனாவையும், அழையா விருந்தாளியாக வந்த பல்வேறு இயற்கை பேரிடர்களையும் இந்த ஆட்சி திறம்பட கையாண்டுள்ளது. கல்விக்கு வழங்க வேண்டிய நிதி, ஜல்ஜீவன் திட்டம், இயற்கை பேரிடர் நிதி போன்றவற்றை வழங்க ஒன்றிய அரசு மறுக்கிறது

தமிழ்நாட்டில் கலகம் விளைவிக்க முயற்சி செய்த சக்திகள் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக விளங்கி வருகிறது. நீங்கள் எந்த துறையை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கி வருகிறது. மற்ற மாநிலங்களுடன் போட்டி என்பதை விட, வளர்ந்த நாடுகளுடன் தான் போட்டி என்பதே நமது இலக்கு.

மகளிரின் வங்கி கணக்கில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலுத்தியதை தமிழ்நாடே வியந்து பார்த்து பாராட்டி வருகிறது, இது ஒரு தாயுமானவரின் அன்பான அரவணைப்பு. நாங்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதை நீங்கள் தடுக்க முயற்சித்தால், நான் 5000 ரூபாய் தருவேன் என்ற முதலமைச்சரின் முடிவு, இன்று மகளிர் மனம் குளிர்ந்து வாயார வாழ்த்தும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தென்கிழக்கு ஆசியா, கிழக்கு ஐரோப்பிய ஆகிய நாடுகளோடு தான் நாம் போட்டி போட்டு வருகிறோம். மற்ற மாநிலங்களோடு நாம் போட்டி போடவில்லை. தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பாதையில் வெற்றிநடை போட்டிட, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் ஆட்சி தொடர வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்" என தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.

