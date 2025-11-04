'பள்ளி மாணவர் திடீர் கோரிக்கை' - ஸ்பாட்டில் நிறைவேற்றிய அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்; நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!
பள்ளி மாணவர்கள் அமைச்சர் சிவசங்கரிடம் கோரிக்கை வைத்த நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் மாணவர்களின் அமைச்சர் கோரிக்கை வைத்த சம்பவம் அங்கு சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.
Published : November 4, 2025 at 11:01 PM IST
அரியலூர்: பள்ளி மாணவர் விடுத்த கோரிக்கையை ஸ்பாட்டிலேயே நிறைவேற்றி, அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் ஒட்டுமொத்த பள்ளி மாணவர்களையும் நெகிழ்ச்சியடைய செய்தார்.
அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு போக்குவரத்து மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் தமது சொந்த செலவில் வினா விடை வங்கி தொகுப்பு கையேட்டை வழங்கி வருகிறார். மேலும், 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் அனைத்து அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு குடிநீர் பாட்டில்களை கொடுத்து வருகிறார்.
இதன் ஒரு பகுதியாக அரியலூர் மாவட்டம், செந்துறை அரசு மாதிரி பள்ளியில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு இன்று கையேடு மற்றும் குடிநீர் பாட்டில்களை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் வழங்கினார். அப்போது, கையேட்டை பெற வந்த மாணவர்கள் தங்கள் ஊரிலிருந்து பள்ளிக்கு வர ஏதுவாக பேருந்து நேரத்தினை மாற்றித் தருமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
இதனையேற்று செய்து தருவதாக அமைச்சர் சிவசங்கர் உறுதி அளித்த சில நிமிடங்களில், மேலும் ஒரு மாணவர் தங்களது ஊர் வழியாக சேலம் செல்லும் பேருந்து பள்ளிக்கு சரியான நேரத்திற்கு வந்து செல்ல வசதியாக இருப்பதாகவும், ஆனால் அதில் பயணம் செய்ய கட்டணம் அதிகமாக வசூலிப்பதால் செலுத்துவதற்கு சிரமமாக இருப்பதாகவும் கவலையுடன் கூறினார்.
இதை கேட்ட அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் உடனடியாக துறைசார் அலுவலர்களை அழைத்து மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரும் நேரத்தில் பேருந்து வந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உத்தரவிட்டார். பிறகு மாணவர்களுக்கு வினா விடை வங்கித் தொகுப்பு கையேட்டினை வழங்கி, மாணவர்களிடம் உரையாற்றினார்.
அப்போது அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் பேசுகையில், ''மாணவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதை போல உஞ்சினி கிராமத்தில் இருந்து செந்துறைக்கு பள்ளி நேரத்தில் பேருந்து வசதி விரைவில் ஏற்பாடு செய்யப்படும். அதேப்போல அங்கனூர் மற்றும் குழுமூரில் இருந்து வரும் மாணவர்களுக்கு சேலம் பேருந்தில் டிக்கெட் வசூலிப்பதாக சொல்லி உள்ளீர்கள். இனி அந்த பேருந்தில் மாணவர்கள் பாஸ் மூலம் பயணம் செய்ய உடனே ஏற்பாடு செய்யப்படும்" என்று கூறினார். இதனைக் கேட்டதும் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
உடனே அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், ''நீங்கள் இத்தனை கோரிக்கைகளை என்னிடம் விடுத்தீர்கள். நான் ஒரேயொரு கோரிக்கை உங்களிடம் வைக்கிறேன். நீங்கள் நன்றாக படித்து நல்ல மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும். செய்வீர்களா?'' என்று மாணவர்களை நோக்கி கேட்டார்.
அதற்கு அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே குரலில், ''செய்வோம் சார்'' என பதிலளித்தனர். இதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்த போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நன்றி கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.