பெரம்பலூரில் மாணவனுக்காக காரை நிறுத்திய அமைச்சர் - உடனே பறந்த உத்தரவு

மாணவனின் கோரிக்கையை ஏற்று உடனே அவருடைய ஊருக்கு பேருந்து வசதி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு அமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.

மாணவனுடன் உரையாடிய அமைச்சர் எஸ்.எஸ் சிவசங்கர்
மாணவனுடன் உரையாடிய அமைச்சர் எஸ்.எஸ் சிவசங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 8:25 AM IST

1 Min Read
பெரம்பலூர்: போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரின் வாகனத்தை கண்டதும் கைகாட்டிய பள்ளி மாணவனுக்காக கீழே இறங்கிய அமைச்சர், மாணவனின் கோரிக்கையை உடனே நிறைவேற்றுமாறு உத்தரவிட்டார்.

தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் அரசு ஏற்கனவே திட்டமிட்ட பணிகளையும், நிறைவேற்றாமல் தேங்கிய திட்டங்களையும் விரைந்து நிறைவேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை மற்றும் மின்துறை அமைச்சருமான எஸ்.எஸ் சிவசங்கர் தனது குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு புதிய மற்றும் முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை துவங்கி வைக்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இருந்தார்.

அப்போது எழுமூர் எனும் கிராமம் வழியாக அமைச்சர் தனது வாகனத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தபோது, பள்ளி முடிந்து மாணவர்கள் த்ங்கள் வீடுகளுக்குச் செல்வதற்காக சாலையில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தனர். அப்போது அமைச்சரின் வாகனத்தை பார்த்த ஒரு மாணவர், திடீரென வாகனத்தை நிறுத்துமாறு கையசைத்தார். இதை கவனித்த அமைச்சர் சிவசங்கர், ஓட்டுநரிடம் வாகனத்தை நிறுத்தச் சொல்லி, கீழே இறங்கி மாணவனிடம் சென்று, “எதற்காக கையசைத்து கூப்பிட்டாய்?” என்று கேட்டுள்ளார்.

அப்போது அந்த மாணவன், தனது சொந்த ஊரான ஆயக்குடிக்கு நேரடியாக செல்வதற்கு பேருந்து சேவை இல்லை எனவும், அந்த பகுதிக்கு பேருந்து வந்துசென்றால் தங்கள் ஊர்மக்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். மாணவனின் கோரிக்கையை ஏற்ற அமைச்சர், தன்னுடன் வந்திருந்த போக்குவரத்து துறை அலுவலரை அழைத்து, “இந்த மாணவனின் பெயர் மற்றும் அவர் குறிப்பிடும் ஊரை குறித்துக் கொண்டு அந்த வழித்தடத்தில் பேருந்து இயக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள்” என உத்தரவிட்டார்.

உடனே அலுவலர் மாணவனின் பெயர், ஊர் மற்றும் முகவரி குறித்த விவரங்களை கேட்டறிந்தார். அந்த மாணவனின் பெயர் சந்துரு என்றும், அவர் எழுமூரில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு பயின்று வருவதாகவும் கூறியதும் அவற்றை குறித்துக்கொண்டார். இதனையடுத்து, சந்துருவுடன் சென்ற மாணவர்களிடமும் உரையாடிய அமைச்சர் சிவசங்கர், அவர்களுடைய ஊர்களுக்கு பேருந்து வசதிகள் உள்ளதா? என கேட்டார். பின்னர் அவர்களிடம் நன்றாக படிக்கும்படி அறிவுரை வழங்கிவிட்டு, மாணவர்களுக்கு சல்யூட் அடித்து வழியனுப்பி வைத்தார். பின்னர் அவரது காரில் ஏறி அந்த பகுதியிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.

மாணவன் கையசைத்து கூப்பிட்டதற்காக அமைச்சர், காரை நிறுத்தி இறங்கி வந்து விசாரித்த காட்சிகள் இணையங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.

