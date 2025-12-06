அரியலூரில் கைத்தறி பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்
செங்குந்தபுரம் கைத்தறி பூங்காவில் வருடத்திற்கு 75,000 மீட்டர் ஜவுளி ரகங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ரூ.200 லட்சம் மதிப்பிலான ஜவுளி ரகங்கள் விற்பனை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 2:27 PM IST
அரியலூர்: செங்குந்தபுரத்தில் அமையவுள்ள கைத்தறி பூங்காவிற்கு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார்.
2023 - 2024ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நிதிநிலை அறிக்கையில், தமிழகத்தில 10 இடங்களில் தலா ரூ.5 கோடி மதிப்பீட்டில் சிறிய அளவிலான கைத்தறி பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் என நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்தார். அதன்படி தமிழ்நாட்டில் சிறிய அளவிலான கைத்தறி பூங்காக்கள் அமைய அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
கைத்தறி பூங்காவிற்கு அடிக்கல்
அந்த வகையில், இன்று (டிச.6) அரியலூர் மாவட்டம் செங்குந்தபுரம் பகுதியில் 6,500 சதுர அடி பரப்பளவில் சிறிய அளவிலான கைத்தறி பூங்கா அமைக்க பூமி பூஜை மற்றும் அடிக்கல் நாட்டும் விழா நடைபெற்றது. இதில், போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கண்ணன், அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரத்தினசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கைத்தறி பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் கும்பகோணம் சரக கைத்தறித் துறை உதவி இயக்குநர், துறை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அடிப்படை வசதிகள்
இந்த சிறிய அளவிலான கைத்தறி பூங்கா, முதற்கட்டமாக 50 கைத்தறிகளுடன் செயல்படக்கூடிய வகையில் நெசவு தொழிற்கூடம், மூலப்பொருட்கள், கிடங்கு, நெசவிற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய பணிகளுக்கான அலுவலகம் மற்றும் நெசவாளர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதி, சிற்றுண்டி வளாகம், பார்க்கிங் வசதி, ஓய்வறை, கழிவறை ஆகிய வசதிகளுடன் கட்டப்பட உள்ளது.
ரூ.200 லட்சம் ஜவுளி ரகங்கள் விற்பனை
இந்த பூங்கா அமைப்பதன் மூலம் செங்குந்தபுரம், இலையூர், வாரியங்காவல் மற்றும் மருதூர் பகுதிகளிலுள்ள கைத்தறி நெசவாளர்கள், கைத்தறி நெசவு தொழில் தெரிந்தும் வீட்டில் போதிய இடவசதியின்மை காரணமாக நெசவு தொழிலை மேற்கொள்ள இயலாத நெசவாளர்கள், நெசவுக்கு முந்தைய பணிகளை மேற்கொள்ளும் பணியாளர்கள் அனைவரும் ஒரே இடத்தில் தங்கள் பணிகளை மேற்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, நெசவாளர்களுக்கு அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களும் கிடைத்திடவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் கைத்தறி நெசவாளர்கள் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.500-600 வரை வருவாய் ஈட்டும் அளவுக்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், செங்குந்தபுரம் கைத்தறி பூங்காவில், வருடத்திற்கு 75,000 மீட்டர் ஜவுளி ரகங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, ரூ.200 லட்சம் மதிப்பிலான ஜவுளி ரகங்கள் விற்பனை மேற்கொள்ளவும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.