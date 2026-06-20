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தூத்துக்குடி மாலுமி உயிரிழப்பு: குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆறுதல்

தமிழ்நாடு அரசின் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் அனைவரிடம் பேசி, அவரது உடலை இரண்டு நாட்களில் தூத்துக்குடி கொண்டுவர அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் உறுதி அளித்துள்ளார்.

நிஷாந்த் குடும்பத்தினரை சந்தித்த ஸ்ரீநாத்
நிஷாந்த் குடும்பத்தினரை சந்தித்த ஸ்ரீநாத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 1:20 PM IST

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தூத்துக்குடி: ஓமன் நாட்டில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி கப்பல் மாலுமி நிஷாந்தின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்த் கடந்த 11ஆம் தேதி ஓமன் நாட்டில் கப்பலில், உடல் நலக்குறைவு காரணமாக பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதனைத்தொடர்ந்து அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, ஓமன் தலைநகர் மஸ்கட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கப்பல் மாலுமி நிஷாந்தின் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினர், “நிஷாந்த் மரணம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். அவரது உயிரிழப்பிற்கு கவனக்குறைவாக இருந்த கப்பல் நிறுவனம் ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். அதேபோல், மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து செயல்பட்டு, அவரது உடலை சொந்த ஊர் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

மேலும் தங்களது குடும்பத்தினருக்கு தமிழ்நாடு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கையை முன்வைத்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து இன்று நிஷாந்தின் மனைவி சாரோபின் மற்றும் குடும்பத்தினரை தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியதுடன், அவரது உடலை உடனடியாக இந்தியா மீட்டுக் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.

மேலும், அவரது குடும்பத்தினரின் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நிஷாந்தின் மனைவியிடம் உறுதியளித்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், “நிஷாந்தின் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் அனைவரிடம் பேசி, அவரது உடலை 2 நாட்களில் தூத்துக்குடி கொண்டுவர அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், தூதரக அதிகாரிகளுடன் பேசி அவர்களுக்கு தேவையான இழப்பீடு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

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மேலும், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிஷாந்த் மனைவியின் கல்வித் தகுதி ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப, அவருக்கு உரிய அரசு வேலை வழங்கப்படும். அவருடைய இரண்டு குழந்தைகள் படிப்பு மற்றும் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நானும், எனது துறையும் சேர்ந்து செய்வோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER SRINATH
THOOTHUKUDI SEAFARER
அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
தூத்துக்குடி மாலுமி உயிரிழப்பு
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