கப்பல் கட்டும் தளத்திற்கு எதிர்ப்பு: செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் சென்ற அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பாக துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடன் அமைச்சர்கள் மதன் ராஜா, ஸ்ரீநாத் ஆகியவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர்.
Published : September 13, 2026 at 9:42 AM IST
தூத்துக்குடி: கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்க உப்பளத் தொழிலாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், அது குறித்து கேள்விக்குப் பதிலளிக்காமல் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் காரில் சென்றார்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பாக துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் முன்னிலையில், குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா, மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீ நாத் ஆகியோர் தலைமையில் இக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில், விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாநிதி, மாநகராட்சி மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்தின் முடிவில் அமைச்சர்கள் ஸ்ரீநாத் மற்றும் மதன் ராஜா ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், “வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது. பருவமழையினால் பாதிக்கப்படும் இடங்கள் முன்னரே கண்டறியப்பட்டு, அதற்கு ஏற்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.
தொடர்ந்து, ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு தூர்வாரப்படுமா என செய்தியாளர் கேள்வி பதிலளித்த அமைச்சர் மதன் ராஜா, “அடிப்படை பணிகள் தொடங்கி இருக்கின்றோம். மழை முன்னெச்சரிக்கை தொடர்பாக குழு அமைத்திருக்கின்றோம்” என்றார்.
அதனையடுத்து, தூத்துக்குடியில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, உப்பளத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்துவது பற்றி செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளிக்காமல் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார். தொடர்ந்து, செய்தியாளர்கள் ஒரு நிமிடம் கேட்டு பின் சென்றபோதும், பதிலளிக்காமல் காரில் ஏறி புறப்பட்டார்.
தூத்துக்குடியில் எச்.டி. ஹூண்டாய் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் சுமார் ரூ. 38 ஆயிரம் கோடி முதலீட்டில் கப்பல் கட்டும் தளத்தை அமைக்க இருக்கிறது. இந்த நிறுவனத்தை மூதலீட்டை பெற தமிழ்நாடு அரசு நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில், இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
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இதனால் தூத்துக்குடியை சர்வதேச அளவிலான கப்பல் கட்டும் மையமாக மாற்றுவதன் மூலம் தெற்கு தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய முதலீடு, தொழில்நுட்ப மாற்றம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என கூறப்படுகிறது.
அதே சமயத்தில், அங்கு கப்பல் கட்டும் தளம் வந்தால், முள்ளக்காடு, கோவளம், புல்லாவெளி உள்ளிட்ட பகுதியில் உள்ள உப்பளம் தொழில் பாதிக்கப்பட்டு, அதை நம்பியிருக்கும் மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் இருக்கும் உப்பளத் தொழிலாளர், மீனவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.