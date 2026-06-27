ஓடக்கரை பேருந்து நிறுத்த விவகாரம்: நேரில் பார்வையிட்டு பிரச்சினையை தீர்த்து வைத்த அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
ஓடக்கரையில் அனைத்து பேருந்துகளும் நின்று செல்லுமாறு அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பணிமனை மேலாளரிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : June 27, 2026 at 10:19 AM IST
தூத்துக்குடி: ஓடக்கரை பேருந்து நிலையம் பேருந்துகள் நிற்பதில்லை என கனிமொழி எம்.பியிடம் ஒரு பெண் புகாரளித்த வீடியோக்கள், சமூக ஊடகங்களில் பரவி வைரலான நிலையில், அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் அங்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டு பேருந்துகளை அந்த நிறுத்தத்தில் நின்று செல்லுமாறு வலியுறுத்தினார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அடுத்த காயல்பட்டினம் அருகேயுள்ள ஓடக்கரை பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டிருக்கும் பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைக்க, கனிமொழி எம்.பி நேற்றைக்கு முன்தினம் (ஜூன் 25) வருகை தந்திருந்தார். அப்போது அங்கிருந்த பெண் ஒருவர், “பேருந்து நிலையம் கட்டினாலும் இங்கு பேருந்துகள் நின்று செல்வதில்லை” என்று கூறினார்.
அதற்கு கனிமொழி, “எங்கள் முதலமைச்சர் இருந்திருந்தால் ஒரு வாரத்தில் இந்த பிரச்சினையை சரி செய்து தந்திருப்பேன்” என்று கூற, அதற்கு அந்த பெண், “நீங்கள் இப்படி சொல்லக் கூடாது” என்றார். இதனை கேட்டும் கனிமொழி எம்.பி பதில் ஏதும் அளிக்காமல் அங்கிருந்து சென்று விட்டார்.
இந்த சம்பவம் குறித்த வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வைரலான நிலையில், அடுத்த நாளே (ஜூன் 26) அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஓடக்கரை பேருந்து நிலையத்திற்கு வருகை தந்து அதனை பார்வையிட்டார். மேலும், கனிமொழி எம்.பியிடம் புகாரளித்த பெண்ணை அழைத்து பேசியதோடு, இனிமேல் ஓடக்கரை நிறுத்தத்தில் அனைத்து பேருந்துகளும் நின்று செல்லும் என்று உறுதியளித்தார்.
உடனே, பேருந்து பணிமனை மேலாளரை அழைத்து பேருந்துகளை நிறுத்தி செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினார். தொடர்ந்து, அந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் அமர்ந்த அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், தூத்துக்குடியில் இருந்து திருச்செந்தூர் நோக்கி வந்த அரசு பேருந்தை நிறுத்தினார். அந்த பேருந்தில் ஏறி ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் அனைத்து பேருந்து நிறுத்தங்களிலும் பேருந்துகள் நிற்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.
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ஓடக்கரை பேருந்து நிறுத்தத்தில் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேருந்தில் ஏறி, அடுத்த 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள வீரபாண்டியபட்டணம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கினார். அவருடன் கட்சியினரும் ஏறி இறங்கினர்.
மேலும், புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஓடக்கரை பேருந்து நிலையத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, காயம்பட்டினத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து ரூ. 40 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட பல்நோக்கு கட்டட மையத்தை திறந்து வைக்க கனிமொழி எம்.பி வருகை புரிந்தார். அப்போது, சமூக பொறுப்பு நிதியிலிருந்து ரூ. 1 கோடியே 76 லட்சம் மதிப்பிலான செவித்திறன் குறைபாடு கண்டறியும் கருவி மற்றும் பச்சிளம் குழந்தைகள் வெப்பமூட்டி கருவி ஆகியவற்றை தனது சமூக பொறுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்கினார்.