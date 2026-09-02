மீன்வளத் துறையில் 24 முக்கிய அறிவிப்புகள்; அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் அவையில் வெளியிட்டார்
மீன்வள உட்கட்டமைப்புப் பணிகளுக்காக திட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மைப் பிரிவு தனியே உருவாக்கப்படும் என அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் குறிப்பிட்டார்.
அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 2, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: மீன்வளத்துறை மற்றும் மீனவர் நலத்துறையின் மீதான புதிய 24 அறிவிப்புகளை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் வெளியிட்டார்.
மீன்வளத்துறை மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டார்.
அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள்
- கடலில் மீன்பிடிக்கும் போது காணாமல் போகும் மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் தினசரி உதவித்தொகை, ரூபாய் 350/- லிருந்து ரூபாய் 600/- ஆக உயர்த்தப்படும்.
- கடல் மீன்வளத்தை பெருக்கும் நோக்கில், கடலோர மாவட்ட கடற்பகுதிகளில் செயற்கை மீன் உறைவிடங்கள் அமைக்கப்படும்.
- கடலில் மீன்குஞ்சுகள் இருப்பு செய்யும் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்.
- கிருஷ்ணகிரி அரசு மீன் பண்ணையில் வளர்ச்சி முடக்கப்பட்ட மீன் விரலிகள் உற்பத்தி பிரிவு புதியதாக நிறுவப்படும்.
- அரசு மீன் குஞ்சு நிலையங்களை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், தரமான, வீரியமிக்க சினை மீன்கள் உருவாக்கப்படும்.
- உவர்நீர் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் கடல்வாழ் உயிரின வளர்ப்புக் கொள்கை உருவாக்கப்படும்.
- நீர்வாழ் மண்டலங்களை நிறுவிட, அறிவியல் பூர்வமான வரைப்படம் மற்றும் கடலோர வளங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படும்.
- கடலில், மிதவை கூண்டு மீன் வளர்ப்பு மேற்கொள்ள வழங்கப்படும். மானிய உதவி வழங்கப்படும்.
- கடற்பாசி வளர்ப்பு மேற்கொள்ள மானிய உதவி வழங்கப்படும்.
- மீன்வளக் கூட்டுறவு சங்கங்கள், மீன் வளர்ப்போர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளாக வலுப்படுத்தப்படும்.
- திருவொற்றியூர் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் அதிநவீன மீன் சந்தை அமைக்கப்படும்.
- நன்னீர் இறால் வளர்ப்பில் நிலையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க, நன்னீர் இறால் இனப்பெருக்க மையம் அமைக்கப்படும்.
- கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில், ஒருங்கிணைந்த வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தும் - டிஜிட்டல் மீன் ஏலக் கூடம் அமைக்கப்படும்.
- மீன்வள உட்கட்டமைப்புப் பணிகளுக்காக, திட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மைப் பிரிவு தனியே உருவாக்கப்படும்.
- கடலூர் மீனவர்களுக்கான மாவட்டத்தில், அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் வலுப்படுத்தப்படும்.
- சென்னையில், சர்வதேச கடல் உணவுக் கண்காட்சி மற்றும் சமையல் திருவிழா நடத்தப்படும்.
- மீன்வளப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு, சர்வதேச ஆராய்ச்சி பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும்.
- முட்டுக்காடு மீன்வளர்ப்பு தொழில் காப்பகம் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி பயிலும் மாணவர் மற்றும் மாணவியர்களுக்கு புதிய தங்கும் விடுதி அமைக்கப்படும்.
- வாணியஞ்சாவடி மீன்வள முதுநிலை பட்டப்படிப்பு கல்வி நிலையத்தில் கூடுதல் தங்கும் விடுதி வசதி ஏற்படுத்தப்படும்
- தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வகங்கள், NABL( national accreditation board for testing and calibaration laboratories அங்கீகாரத்துடன் வலுப்படுத்தப்படும்.
- மீன்வளம் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் திறனறி தொழில்நுட்ப பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.
- தேங்காப்பட்டணம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில், அணுகுசாலையைப் பாதுகாக்க, பழைய கல்சுவர் சீரமைக்கப்பட்டு, புதிய கல்சுவர் அமைக்கப்படும்.
- கடலில் மீன்பிடிக்கும் போது, அண்டை நாட்டினரால் சிறைபிடிக்கப்படும் மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு, தற்போது வழங்கப்படும் தினசரி ரூபாய் 500 உதவித்தொகையிலிருந்து ரூபாய் 600 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
- இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு, விடுவிக்கப்பட்டு, மீட்க இயலாத படகுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு ரூபாய் 1.86 கோடி நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.