'முரசு' புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அமைச்சர்கள் வழங்கினர்
முரசு புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு முதற்கட்டமாக தலா ரூ.2 லட்சம் வீதம் மொத்தம் ரூ.18 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
Published : November 24, 2026 at 4:58 PM IST
சென்னை: முரசு புயலில் சிக்கி, உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு அமைச்சர்கள் ஸ்ரீநாத், மரிய வில்சன் ஆகியோர் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நிவாரணத் தொகையை வழங்கினர்.
சென்னை மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து விசைப்படகில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற 9 மீனவர்கள், முரசு புயலில் சிக்கி, கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். பின்னர் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசின் செலவில் கொண்டு வரப்பட்டு, குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இந்தச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.7 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க முதலமைச்சர் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி, முதற்கட்டமாக ஒரு குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.2 லட்சம் வீதம் மொத்தம் ரூ.18 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினர், தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் மற்றும் மரிய வில்சனை சந்தித்தனர். அப்போது பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரண்டாம் கட்டமாக மேற்கொண்டு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது.
பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், “அரசுத் தரப்பில் ஏற்கனவே ஒரு குடும்பத்திற்கு இரண்டு லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்டது. இன்றைய தினம் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், மரிய வில்சன் கூடுதலாக 5 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினர். இதுவரை மொத்தம் 7 லட்சம் ரூபாய் அரசு தரப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் எங்கள் தரப்பில் 20 லட்ச ரூபாய் அரசு வழங்க வேண்டும், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்துள்ளோம். அரசு நடவடிக்கை எடுப்பதாக உத்தரவாதம் அளித்துள்ளனர்” என்றனர்.
விசைப்படகுகள் உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் குப்பன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், ”ஆந்திர மாநிலத்தில் சிக்கி உள்ள 8 படகுகளை உடனடியாக மீட்டு தர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அமைச்சர் மரிய வில்சன், ஸ்ரீநாத் ஆகியோரை சந்தித்தோம்.
அவர்கள் உடனடியாக அதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு மீட்டு தர முழுமையான ஏற்பாடு செய்வதாக தெரிவித்தனர்.
மேலும் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு 20 லட்சம் ரூபாய்க்கான நிவாரணத்தொகையை அடுத்தடுத்த தவணையில் வழங்குவதாகவும், உயிரிழந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக நடைபெற்றது” என தெரிவித்தார்.