மக்களின் வரி பணம் வீணாகாமல் நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் தென்னரசு
காரில் வைத்திருந்த சாக்லேட் மாலையை அணிவித்தும், பரிசுகளை வழங்கியும் உத்திரமேரூர் எம்எல்ஏ முனி ரத்தினம் மாணவிகளை உற்சாகப்படுத்தினார்.
Published : July 25, 2026 at 7:50 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மக்களின் வரி பணம் வீணாகாமல் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் எஸ்.பி.கே. தென்னரசு தெரிவித்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மக்கள் நல்லுறவு மைய கூட்டரங்கில் உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில், பயனாளிகளுக்கு புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.கே. தென்னரசு மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டு புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காஞ்சிபுரம் வட்டத்தில் உள்ள 155 பயனாளிகள், உத்திரமேரூர் வட்டத்தில் 25 பயனாளிகள், வாலாஜாபாத் வட்டத்தில் 64 பயனாளிகள் என மொத்தம் 244 பேருக்கு குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் எஸ்.பி.கே. தென்னரசு, "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அளித்த வாக்குறுதிகள் ஒவ்வொன்றாக கட்டாயம் நிறைவேற்றப்படும். கால தாமதத்துக்கான காரணத்தை அவரே மக்களிடம் கூறி வருகிறார். மக்கள் விரும்பும் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. மக்களின் வரிப்பணம் வீணாகாமல் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
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உங்களுக்கான சேவையை செய்யவே நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளோம். உங்களுக்கு சேவை செய்ய தயாராக உள்ளோம். உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களிடம் தெரிவியுங்கள். மாவட்ட ஆட்சி தலைவரிடம் தெரிவியுங்கள். கட்டாயம் நியாயமான கோரிக்கைகள் உடனுக்குடன் தீர்வு காணப்படும்" என கூறினார்
இந்த நிகழ்ச்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா, உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முனி ரத்தினம், மாவட்ட உணவு வழங்கல் அலுவலர் என பலர் கலந்துக் கொண்டனர். நிகழ்ச்சி முடிந்த பின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மற்றும் தேசிய கீதம் அரசு பள்ளி மாணவிகளால் பாடப்பட்டது. இதற்காக உத்திரமேரூர் எம்எல்ஏ முனி ரத்தினம், காரில் வைத்திருந்த சாக்லேட் மாலையை அணிவித்தும், பரிசுகளை வழங்கியும் மாணவிகளை உற்சாகப்படுத்தினார். எம்எல்ஏ முனி ரத்தினத்தின் இந்த செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.