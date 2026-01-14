வடதமிழகத்தில் எப்போதும் திமுக தான் செல்வாக்கு பெற்ற கட்சி - அமைச்சர் சிவசங்கர்
திண்டிவனம் - மரக்காணம் வழியாக மகாபலிபுரம் செல்வதற்கான வழிதடத்தை ஆய்வு செய்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்தார்.
Published : January 14, 2026 at 10:47 AM IST
விழுப்புரம்: வன்னியர் சமுதாயத்தை பொறுத்தவரை கடந்த காலங்களில் எப்போதும் திமுகவுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள். அதனால் தான் வடதமிழகத்தில் திமுக வலுவாக இருக்கிறது என அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் பொங்கல் ஊட்டி விட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து கருணை அடிப்படையில் 15 பேருக்கு போக்குவரத்துத் துறையில் பணி நியமன ஆணைகளை அமைச்சர் சிவசங்கர் வழங்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு 50 அரசு பேருந்துகளை கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சிவசங்கர், "சென்னையிலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தினமும் 2,900 பேருந்துகள் இயங்கும். முதலமைச்சர் அறிவுரைப்படி இந்த பொங்கலுக்கு ஆறு நாட்கள் சிறப்பான முறையில் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்குவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டு, நான்கு நாட்களாக சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அந்தச் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். கிட்டத்தட்ட 18,000 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. பொதுமக்களைப் பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு இன்னும் கூடுதலாகப் பயணிப்பார்கள் என்பதை உத்தேசித்து அதற்கு ஏற்றார் போல் பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பொங்கல் முடிந்த பிறகு சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னைக்கோ அல்லது மற்ற மாநகரங்களான கோயம்புத்தூர், திருச்சி போன்ற பகுதிகளுக்கு மீண்டும் பொதுமக்கள் திரும்புவதற்கும் பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது" என்றார்.
ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிகளவு கட்டணம் புகார் தொடர்பான கேள்விக்கு, "ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் என புகார் வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதற்காக போக்குவரத்துத் துறை ஆணையர், இணை ஆணையர், துணை ஆணையர் மற்றும் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர்கள் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவர்கள் சென்னை மாநகரத்திலிருந்து கிளம்பி வரும் ஆம்னி பேருந்துகளை அனைத்து சுங்கச்சாவடிகளிலும் நிறுத்தி ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர். அதே போல மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இயக்கப்படுகின்ற பேருந்துகளையும் ஆய்வு செய்து இருக்கிறோம். எங்கே இது போன்ற கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடந்த ஆண்டை விட, அரசுப் பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணிக்கிறவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது" என்று பதில் அளித்தார்.
மேலும், அன்புமணி பிரச்சாரத்தின் போது, திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும், வன்னியர்கள் யாரும் திமுகவிற்கு ஓட்டு போடக்கூடாது என பேசி வருகிறார். இது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் சிவசங்கர், "வன்னியர் சமுதாயத்தைப் பொறுத்தவரை கடந்த காலத்தில் எப்போதும் திமுகவுக்கு உறுதுணையாக இருந்த காரணத்தினால் தான் வட தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வலுவாக இருக்கிறது. இப்போதும் அது தான் நிலைமை" என்றார்.
திண்டிவனம் - மரக்காணம் - மகாபலிபுரம் வழித்தடத்தில் பேருந்து இயக்கப்படுமா? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "ஆய்வு செய்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்தார்.