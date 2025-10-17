அதிமுகவை 'திருட்டு கடை' போல் கைப்பற்றியது யார்? இபிஎஸ்ஸின் 'உருட்டு கடை' விமர்சனத்துக்கு அமைச்சர் சிவசங்கர் பதிலடி!

ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த உருட்டுக் கடை அல்வாவில் அல்வா இல்லை, வெறும் பஞ்சு தான் உள்ளது என்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் விமர்சித்தார்.

அமைச்சர் சிவசங்கர்
அமைச்சர் சிவசங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 7:59 PM IST

சென்னை: அதிமுகவை 'திருட்டு கடை' போல கைப்பற்றிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவை பார்த்து 'உருட்டு கடை' என்று சொல்வது வேதனையாக உள்ளது என அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடருக்கு பின்னர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் 'திமுக உருட்டு கடை அல்வா' என்ற பாக்கெட்டை காண்பித்து திமுக அரசை விமர்சனம் செய்தார்.

இந்த விமர்சனத்திற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில், போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ''எடப்பாடி பழனிசாமியின் நிலைமை இவ்வளவு மோசமாக போகும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. சட்டமன்றத்தில் அரசியல் செய்ய வேண்டிய எடப்பாடி பழனிசாமி சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் செய்யும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். அல்வா பாக்கெட்டை வைத்துக் கொண்டு கதை விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவர்தான் இன்றைக்கு திருட்டுக் கடை பழனிசாமியாக உள்ளார்'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''அதிமுகவை 'திருட்டு கடை' போல கைப்பற்றிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவை பார்த்து 'உருட்டு கடை' என்று சொல்வது வேதனையாக உள்ளது. மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியது திமுக அரசு. எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த உருட்டுக் கடை அல்வாவில் அல்வா இல்லை, வெறும் பஞ்சு தான் உள்ளது. அதிமுகவை திருட்டுத்தனமாக பெற்றுக்கொண்டு திமுகவை எள்ளி நகையாடுவதால் எடப்பாடி பழனிசாமி பெரிய ஆளாகி விட முடியாது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடியே 15 லட்சம் பெண்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகையை வாங்குகிறார்கள், அவர்களிடம் சென்று திமுக அரசு என்ன செய்துள்ளது? என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டு பார்க்க சொல்லுங்கள்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுடைய திட்டங்களை பார்த்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் எல்லாம் அதை செயல்படுத்தி வருகிறது. தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி யாருடன் சேர்ந்து இருக்கிறார்? என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். தான் யாருடன் சேந்திருக்கிறோமோ (விஜய்) அவரை போன்று சமூக வலைதளங்களில் பல லைக்குகளையும், ஷேர்களையும் அதிகமாக வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்'' என்றார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

