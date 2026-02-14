மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கியதில் எடப்பாடி கம்பெனிக்கு வயிற்றெரிச்சல்: அமைச்சர் விமர்சனம்
மகளிர் உரிமைத்தொகையை நிறுத்துவதற்கு திட்டமிட்ட மோடி கூட்டத்தை, நாம் ஓட ஓட விரட்ட வேண்டும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.
அரியலூர்: மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கியதில், எடப்பாடி கம்பெனி வயிற்றெரிச்சலில் இருக்கிறது என அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் சாடியுள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்ட திமுக சார்பில் ‘தமிழ்நாடு தலைகுனியாது’ பரப்புரை பிரச்சாரக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அரியலூர் மாவட்ட திமுக செயலாளரும், போக்குவரத்து மற்றும் மின்துறை அமைச்சருமான எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அவர் பேசுகையில், “மகளிர் உரிமைத்தொகையாக ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கியதில், மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி கம்பெனியில் மட்டும் கொஞ்சம் பேர் வயிற்றெரிச்சலில் இருக்கின்றனர். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து, தேர்தல் நேரத்தில் அரசாங்கம் பணம் கொடுக்கக் கூடாது என்று கூற மோடி கம்பெனி ஒரு ஆளை தயார் செய்து விட்டனர். மார்ச், ஏப்ரல் மாத பணங்களை வழங்காமல் நிறுத்தினால், தமிழக பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகையை மறந்து எடப்பாடி & மோடி கூட்டணிக்கு வாக்களித்து விடுவர் என கனவு கண்டனர்.
ஆனால், நமது முதலமைச்சருக்கு ஒரு கும்பல் திட்டம் போடுவதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து, உடனடியாக உயரதிகாரிகளிடம் பேசி 1 கோடியே 31 லட்சம் மகளிருக்கு, உரிமைத்தொகையான ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கியுள்ளார். இன்று மோடி கண்ணிலேயே விரலை விட்டு ஆட்டும் சக்தி கொண்டவராக, இந்தியாவின் இரும்பு மனிதராக நம் முதலமைச்சர் உள்ளார். நான் பிற மாநிலங்களுக்கு செல்லும்போது மற்ற மாநில அமைச்சர்கள் எல்லாம் இத்தனை நிதி நெருக்கடியிலும், இவ்வளவு திட்டங்களை எப்படி தருகிறீர்கள்? என்று கேட்கின்றனர்.
நம்மை பார்த்து மகாராஷ்டிராவில் மகளிர் உரிமைத்தொகையை கொடுக்கத் தொடங்கினர். அவர்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும்போது, ஒன்றரை கோடி பேர். தற்பொழுது அது ஒரு கோடி பேராக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடியே 15 லட்சம் பேருக்கு கொடுக்கத் தொடங்கிய மகளிர் உரிமைத்தொகை, தற்போது ஒரு கோடியே 31 லட்சம் பேருக்கு உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ள தாய்மார்களுக்கும் கொடுப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
எனவே நமது முதலமைச்சரே தொடர்ந்து ஆட்சி செய்து, இதுபோன்ற திட்டங்கள் கிடைக்க வழிவகை செய்யவேண்டும். மகளிர் உரிமை தொகையை நிறுத்துவதற்கு திட்டமிட்ட மோடி கூட்டத்தை, நாம் ஓட ஓட விரட்ட வேண்டும். தேர்தல் வரும்போது கூட தமிழ்நாட்டிற்கு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்க மோடிக்கு மனமில்லாமல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் செயல்படுகிறார். தமிழ் மொழியையே அழித்து இந்தியை கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கிறார். ஆனால் அந்த எண்ணங்களையெல்லாம் தவிடு பொடியாக்கும் முதலமைச்சராக நமது முதலமைச்சர் இருக்கிறார்” என பேசினார்.