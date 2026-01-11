ETV Bharat / state

ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை - அமைச்சர் சிவசங்கர் எச்சரிக்கை

கடந்த காலங்களைக் காட்டிலும் அரசு பேருந்துகளில் முன் பதிவு செய்து பயணிப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.

போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர்
போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 11, 2026 at 3:12 PM IST

அரியலூர்: ஆம்னி பேருந்து கட்டண உயர்வு குறித்து புகார் அளித்தால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்ட திமுக சார்பில் இன்று நடைபெற்ற திராவிட பொங்கல் எனும் தலைப்பில் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளை போக்குவரத்து மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் துவக்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது, “பொங்கல் பண்டிகைக்கு சொந்த ஊர் செல்ல ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பான செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் சிவசங்கர், ”கடந்த காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணித்தோர், தற்போது அரசுப் பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணித்து வருகின்றனர்.

நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு அரசு பேருந்துகள் இல்லாத ஊர்களுக்கு வேண்டுமானால், ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டண உயர்வு என்பது இருந்திருக்கலாம். அதுகுறித்து இதுவரை எந்த புகாரும் முறையாக வரவில்லை. புகார் வருகின்ற பட்சத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மேலும், ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு பகுதியிலும் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, கட்டண உயர்வு குறித்த ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆய்வில் கட்டண உயர்வு குறித்து தெரிய வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக அதிமுகவை தேடி பாஜக வந்து கூட்டணி பேசிய நிலையில், தற்போது பாஜகவை தேடி அதிமுக சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் நிலை உள்ளதே? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ”கடந்த காலங்களில் எல்லாம் பார்த்து வருகிறோம். எடப்பாடி பழனிசாமி வீர வசனம் பேசுவார், பிறகு டெல்லி சென்று சரண்டர் ஆவார். ஒவ்வொரு முறையும் இந்த காட்சி நடைபெறும். இப்போதும் அந்த காட்சி நடைபெற்றிருக்கிறது. போன வாரத்தில் நாங்கள் தனித்து ஆட்சி என்று அறிவித்தவர், அடுத்த இரண்டு நாட்களில் டெல்லி சென்று சரண்டர் ஆகிறார்.

போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: பொங்கலை முன்னிட்டு 3 மடங்கு உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் கட்டணம்; பயணிகள் ஷாக்!

டெல்லிக்கு அடிமைக் கட்சி என முதலமைச்சர் அதிமுகவை குறிப்பிடுவது போல, அமித்ஷா அடிமை கட்சி என்கின்ற அளவிற்கு அதிமுகவை எடப்பாடி பழனிசாமி அடமானம் வைத்துள்ளது தான் இது வெளிப்படுத்துகிறது” என்றார். ஜானநாயகன் பட விவகாரம் குறித்து கேட்ட போது, “ஜனநாயகன் பட விவரத்தில் முதலமைச்சரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இன்று தணிக்கை வாரியம் மத்திய அரசின் ஆயுதங்களில் ஒன்றாக மாற்றப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளார். அதே தான் எங்களது நிலைப்பாடு” என தெரவித்தார்.

அமைச்சர் சிவசங்கர்
ஆம்னி பேருந்து
பொங்கல் சிறப்பு பேருந்து
PONGAL SPECIAL BUS
PONGAL OMNI BUS FARE INCREASE

