கிளாம்பாக்கத்தில் ஆகாய நடைமேடை எப்போது? - அமைச்சர் சிவசங்கர் முக்கிய தகவல்
சுமார் 20,400 பொங்கல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு, 9.20 லட்சம் பேர் சென்னையில் இருந்து தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளனர்.
Published : January 15, 2026 at 4:56 PM IST
சென்னை: பிப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் கிளாம்பாக்கத்தில் ஆகாய நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் நிறைவுறும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குத் தங்குதடையின்றி செல்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் நள்ளிரவில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “கடந்த 6 நாள்களாக கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை சுமார் 20,400 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு, 9.20 லட்சம் பேர் சென்னையில் இருந்து தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளனர்.
கடந்தாண்டு 2.17 லட்சம் பேர் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்தனர். இந்தாண்டு 2.80 லட்சம் பேர் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்துள்ளனர். 63 ஆயிரம் பேர் கூடுதலாக இந்த ஆண்டு முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்துள்ளனர். ஆண்டுக்காண்டு சிறப்பு பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும், அதற்கேற்ப விழாகால பேருந்துகள் அதிகரிக்கப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது.
அதேபோல் பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து சென்னை திரும்பும் மக்களுக்கும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேருந்து இயக்கம் குறித்து அவ்வப்போது விசாரித்து வருகிறார். கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தையும் கிளாம்பாக்கம் புதிய ரயில் நிலையத்தில் இணைக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டு வரும் ஆகாய நடைமேடை, பிப்ரவரி மாதம் முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.
காலதாமதமாக வருபவரை மாற்றுப் பெயரில் அனுப்பி விடலாம் எனக்கூறி பேருந்துகளை காத்திருக்காமல் அனுப்பி வைத்துள்ளேன். நடக்க முடியாத முதியவர் ஒருவர் ட்ராலி மீது அமர வைத்து தள்ளி வரும் காட்சிகளை பத்திரிகையாளர்கள் காட்டினார்கள். நான் இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் கூறியுள்ளேன். கூடுதலான பேட்டரி வாகனங்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும், மக்கள் போக்குவரத்தின் சிறப்பு திட்டமாக 20 இரண்டடுக்கு பேருந்துகளை பிப்ரவரி மாதம் இறுதிக்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென நாங்களும் விரும்புகிறோம்” என்று அவர் கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: 'ஜனநாயகன்' பட விவகாரம் - தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்
பொங்கல் விடுமுறைக்காக தொடர்ந்து 6-ஆவது நாளாக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், பேருந்துகள் சரியான நேரத்திற்கு இயக்கப்படுகிறதா? என்பதை இரண்டாவது நாட்களாக அமைச்சர் சிவசங்கர் ஆய்வு மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்போது பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்த பயணிகளிடம் பேருந்து வசதிகள் குறித்து நேரில் கேட்டறிந்தார்.
ஆய்வின்போது, ஒரு சில பயணிகள் தங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய ஊர்களுக்குப் பேருந்துகள் கிடைக்கவில்லை என அமைச்சரிடம் புகார் தெரிவித்தனர். உடனே தலையிட்ட அமைச்சர், அந்தப் பயணிகளின் பயண விவரங்களைச் சரிபார்த்து, அவர்களை முன்பதிவு பேருந்துகளில் அமர வைத்து வழி அனுப்பி வைத்தார்.