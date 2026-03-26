ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவை இபிஎஸ் சாகடித்துவிட்டார்: அமைச்சர் சிவசங்கர்
டெல்லி பாஜகவிற்கு ஒருபோதும் அடிய பணியை மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு, மீண்டும் அவர்களிடம் அதிமுக அடிபணிந்துள்ளதாக அமைச்சர் சிவசங்கர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 26, 2026 at 12:15 PM IST
சென்னை: ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவையே சாகடிக்கும் அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்பட்டு வருகிறார் என அமைச்சர் சிவசங்கர் விமர்சித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், "என்டிஏ, கூட்டணியில் தேர்தல் தொடர்பாக முடிவெடுப்பவர் அமித்ஷா என அக்கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்களே வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளனர். அப்படியிருக்கையில், திமுகவில் உள்ள கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்களை அடிமை கட்சிகள் என்று பேசுவது தேவையற்ற செயல்.
கடந்த தேர்தலை காட்டிலும் பாஜகவுக்கு கூடுதல் தொகுதிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் நோட்டாவிற்கு கீழே இருந்த தாமரை சின்னத்திற்கு தற்போது மிகப் பெரிய இடத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்துள்ளார். பீகாரில் நிதிஷ்குமார், மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா ஆகியோருக்கு ஏற்பட்ட நிலை தான் எதிர்காலத்தில் அதிமுகவுக்கு வரப் போகிறது. அதிமுகவை அடிமை திமுக என்று பெயர் மாற்றம் அளவிற்கு கொண்டு சென்று விட்டார் எடப்பாடி என்று அதிமுகவினரே குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
மோடியா? லேடியா? என்று கேட்டு தேசிய கட்சியான பாஜகவுக்கு சவால் விட்டவர் மறைந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா. ஆனால் இன்று மோடி தான் எல்லாம் என்று சொல்லி, ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவையே சாகடிக்கிற அளவுக்கு எடப்பாடி சென்று விட்டார். டெல்லி பாஜகவிற்கு ஒருபோதும் அடிய பணியை மாட்டோம் என்று சொல்லி விட்டு, மீண்டும் அவர்களிடம் அதிமுக அடிபணிந்து நடக்கிறது" என்றார்.
திமுக அமைச்சர்கள் மீதான தவாக தலைவர் வேல்முருகன் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான கேள்விக்கு, "வேல்முருகன் தற்போது பல குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கியுள்ளார். இந்த குற்றச்சாட்டை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே சொல்லியிருந்தால், அது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், அவர் கேட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக இன்று அவதூறுகளை பரப்புவது தவறான செயல்" என்றார்.
அதிமுக முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிப்பு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலிளித்த அவர், "அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் அக்கட்சியின் சாதாரண தொண்டர்களின் பெயர் இல்லை. முன்னாள் அமைச்சர்களின் பெயர் மட்டும் தான் உள்ளன. வேட்பாளர் அறிவிப்பில் திமுகவை முந்திக் கொண்டு செயல்படுவதாக இபிஎஸ் காட்டியுள்ளார். திமுகவை பொறுத்தவரை எல்லாம் திட்டமிட்டு நடைபெறுகிறது. இதில் காலதாமதம் எதுவும் இல்லை. எடப்பாடி பழனிசாமிதான் மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதே வழக்கமாக வேலையாக கொண்டுள்ளார். முதலில் இபிஎஸ் தன் முதுகை திரும்பி பார்த்துக் கொண்டு மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்ய வேண்டும்" என்றார்.