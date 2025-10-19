ETV Bharat / state

வட மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு 'தீபாவளி பரிசு' வழங்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு!

தென் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் கோயம்புத்தூர் என்றால், தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் சவுகார்பேட்டை என்பதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு
அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: வட மாநில குடும்பங்களுக்கு தீபாவளி பரிசுகளை வழங்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, இந்தியில் தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் ராஜா அண்ணாமலை மன்ற வளாகத்தில் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பாக துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வசிக்கும் 800 வடமாநில குடும்பங்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு பரிசு பொருட்களை அமைச்சர் சேகர்பாபு வழங்கினார். அப்போது நமஸ்கார், ஆஜாவ் ஆஜாவ் எனக்கூறிய அவர், இந்தி மொழியில் தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து அங்கிருந்தவர்களிடம், இங்கு எத்தனை பேருக்கு தமிழ் தெரியும்? என அமைச்சர் கேட்ட நிலையில், அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் தெரியும் என்றனர். மேலும், தமிழ்நாட்டில் வாழும் வட மாநிலத்தினர் எவ்வளவு பாதுகாப்பாக வாழ்கிறார்கள் என்பதை பற்றி வட இந்திய பெண் ஒருவர் கூறியதை அமைச்சர் நினைவுகூர்ந்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய சேகர்பாபு, ''துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியது போல நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துகள். வேறு மொழி, வேறு காலாச்சாரம் என்றாலும் நாம் அனைவரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகள். மனித நேயத்தை காக்கும் ஒரு ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. பிளவுகளுக்கு இங்கு இடம் இல்லை. இந்தியை படிப்பதை வேண்டாம் என்று சொல்ல மாட்டோம், அதே வேளையில் இந்தி திணிப்பை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்.

வட இந்தியர்கள் அதிகம் தொழில் செய்யும் இடம் என்றால் அது சென்னை தான். தென் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் கோயம்புத்தூர் என்றால், தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் சவுகார்பேட்டை என்பதில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது.

வட இந்திய தொழிலாளர்களுக்கும், தொழில் செய்யும் நபர்களுக்கும் முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்கும் அரசு திமுக தான். நீங்கள் எங்களை ஆதரித்தாலும், ஆதரிக்காவிட்டாலும் நீங்கள் மனிதர்கள், முதல்வர் சொன்னது போல வாக்கு அளித்த மக்கள், வாக்கு அளிக்காத மக்கள் என அனைவருக்குமான ஆட்சியாக இருக்கும். தனி மனிதருக்கு பாதிப்பு என்றால், எந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது'' என்றார்.

