தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் சிறுபான்மையினருக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு - அமைச்சர் ஷாஜகான் தகவல்
வரக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையில் மத வழி சிறுபான்மையினர் மற்றும் மொழி வழி சிறுபான்மையினருக்கு அதிகமான தொகையை, நலத்திட்ட உதவிகளை ஒதுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஷாஜகான் கூறியுள்ளார்.
Published : June 26, 2026 at 12:30 PM IST
தஞ்சாவூர்: வரக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையில் சிறுபான்மையினருக்கு அதிகமான நிதி ஒதுக்கி அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் கூறியுள்ளார்.
சர்வதேச போதைப் பொருள் பயன்பாடு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் எதிர்ப்பு தினமான இன்று (ஜூன் 26) மாணவர்கள், இளைஞர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், மற்றும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான், தஞ்சாவூர் அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியினை சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் தொடங்கி வைத்தார். முன்னதாக போதைப் பொருளுக்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கத்தில் கையொப்பமிட்டு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஷாஜகான், ”போதைப்பொருளை ஒழிக்கக் கூடிய வகையில், மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு உருவாக்கிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெறுகிறது.
இந்த விழிப்புணர்வு மூலம் இளைய சமுதாயம், மாணவர்கள் போதைப் பொருட்களில் இருந்து விலகி நிற்பதோடு, அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவும் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. போதைப்பொருள் புழக்கத்தை தடுக்கும் வகையில் அரசு தொடர்ச்சியாக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக புதிய ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, மதுப்பழக்கத்தை குறைக்கும் வகையில் 717 மதுக்கடைகளை மூடி உள்ளது. தொடர்ந்து படிப்படியாக போதை இல்லா மாநிலமாக தமிழ்நாடாக மாறும்.
சிறுபான்மையினர் நலத்துறையில் வரக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையில் மத வழி சிறுபான்மையினர் மற்றும் மொழி வழி சிறுபான்மையினருக்கு கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையை விட, அதிகமான தொகையை, நலத்திட்ட உதவிகளை ஒதுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
வரக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையில் அதற்கான அறிவிப்புகள் வெளிவரும்” என்று கூறினார். இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன், மேயர் (பொறுப்பு) அஞ்சுகம் பூபதி, மற்றும் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இன்று சர்வதேச போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, அதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில், இன்று காலை சென்னையில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் ‘start run, stop drugs’ என்ற பெயரில் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார். மாரத்தானை தொடங்கி வைத்ததோடு மட்டுமில்லாமல், மக்களோடு மக்களாக இணைந்து முதலமைச்சரும் ஓட்டத்தில் பங்கேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.