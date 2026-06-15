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பட்ஜெட்டில் மிக பெரிய திட்டங்கள் இடம் பெறும் - அமைச்சர் ஷாஜகான்

முதலமைச்சர் விஜய் இளைஞர் பட்டாளத்தை கொண்டு புதிய அரசியல், புதிய பாதையை ஏற்படுத்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார் என வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஷாஜகான்
அமைச்சர் ஷாஜகான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 12:42 PM IST

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தஞ்சாவூர்: ஐந்து ஆண்டுகளில் 436 திட்டங்களை நிறைவேற்றும் வகையில் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் மிகப் பெரிய அறிவிப்புகள் இடம் பெறும் என சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான் தெரிவித்துள்ளார்.

கும்பகோணம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இஸ்லாமிய அமைப்பின் சார்பில், கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற, வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் மற்றும் பாநாசம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான் ஆகியோருக்கு, பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் வணிகர் சங்கத்தினர், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தினர், தவெக நிர்வாகிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, இரு அமைச்சர்களும் அந்த அமைப்பின் சார்பில், மாலை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி பாராட்டி கௌரவிக்கப்பட்டனர். பிறகு இரு அமைச்சர்களும் ஏற்புரை வழங்கினர்.

அப்போது, பேசிய அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான், ”தமிழ்நாட்டின் நலனை பாதுகாக்க கூடிய அரசாக தவெக இருக்கும். அதுவும் குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்களை பாதுக்கும் அரசாக இருக்கும்.

அமைச்சர் ஷாஜகான் ((ETV Bharat Tamil Nadu)

சமூகநீதியை காக்கக் கூடிய ஆட்சியாக, இந்த ஆட்சி அமைய வேண்டும். கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில், சுமார் இரண்டு மணி நேரம் ஆலோசனை நடைபெற்றது. வரும் நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தில் மிகப்பெரும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டவுள்ளது. ’வெற்றித் திட்டம்’ என்ற தலைப்பில் அறம், பொருள், இன்பம் என பிரித்து 436 திட்டங்கள் அனைத்து சமுதாய மக்களை கருத்தில் கொண்டு அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

அதில் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், சிறூபான்மையினருக்கான திட்டங்கள் அதிக அளவில் இடம் பெறும். எந்த அடிப்படையில் நாம் இந்த அரசுக்கு ஆதரவு அளித்தமோ, அந்த நம்பிக்கை பொய்த்து போகாத வகையில் தவெக ஆட்சி இருக்கும்” என்றார்.

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அவரை தொடர்ந்து பேசிய வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத், “இந்திய அரசியலில் மட்டுமல்லாது, உலக அரசியலிலேயே முதன்முறையாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், இளைஞர் பட்டாளத்தை கொண்டு முற்றிலும் புதிய அரசியல், புதிய பாதையை மக்களிடையே ஏற்படுத்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார். அரசியலில் பதவிகள் முக்கியமல்ல, நம்முடைய செயல்கள் மூலம் மக்கள் மனதில் எப்போதும் இடம் பெற வேண்டும் என்பது முக்கியம்” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TN BUDGET
அமைச்சர் ஷாஜகான்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட்
MINISTER VINOTH
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