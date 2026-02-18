ETV Bharat / state

தயாநிதி மாறனின் சர்ச்சை பேச்சு: செந்தில் பாலாஜி Vs அண்ணாமலை வார்த்தை போர்

"கோபாலபுரக் குடும்பத்தை அண்டிப் பிழைக்கும் தயாநிதி மாறனுக்கே இத்தனை ஆணவம் இருந்தால், தங்கள் உழைப்பினால் தமிழகப் பொருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு எவ்வளவு சுயமரியாதை இருக்கும்" என அண்ணாமலை விமர்சித்தார்.

செந்தில் பாலாஜி
செந்தில் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை அரசியல் அட்டக்கத்தி என திமுக எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜி விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி இன்னும் சில வாரங்களில் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. இதற்கான பணிகளில் ஒவ்வொரு கட்சியினரும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். திமுக ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்ற முனைப்போடு பல்வேறு புதுப்புது திட்டங்களை அதன் தலைமை அறிவித்து வருகிறது. திமுகவின் புதிய அறிவிப்புக்கள் அனைத்தும் தேர்தலுக்கானது என அதிமுக விமர்சித்து வருகிறது.

இதனிடையே, திமுக சார்பில் 'ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழகம் வெல்லட்டும்' என்ற பெயரில் தமிழகம் முழுவதும் திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கரூரில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட திமுக எம்பி தயாநிதி மாறன், கோவை குறித்து அவதூறாக பேசியதாக வீடியோ வெளியிட்டு அண்ணாமலை விமர்சித்திருந்தார்.

தயாநிதி மாறன் பேசிய வீடியோ பகிர்ந்துள்ள அண்ணாமலை இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள பதிவில் , "திமுக கூட்டத்தில், கோவை மக்கள், பக்கத்து ஊரைக் கெடுப்பவர்கள் என்று அவமரியாதையாகப் பேசுகிறார் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன். அதைக் கேட்டு சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் முன்னாள் சாராய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. கோயம்புத்தூர் மக்கள் பண்பானவர்கள். மரியாதை மிக்கவர்கள். தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்ட மக்களையும் போல, கோயம்புத்தூர் மக்களும், தங்கள் கடின உழைப்பால், தமிழகத்துக்கும், நாட்டிற்கும் தங்கள் பொருளாதார பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றனர். திமுகவினர் தவிர மற்ற தமிழக மக்கள் யாருமே, தமிழகத்தைச் சுரண்டிக் கொழுக்க நினைப்பதில்லை.

கோபாலபுரக் குடும்பத்தை அண்டிப் பிழைக்கும் தயாநிதி மாறனுக்கே இத்தனை ஆணவம் இருந்தால், தங்கள் கடும் உழைப்பினால் தமிழகப் பொருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு எவ்வளவு சுயமரியாதை இருக்கும். தனது திமிர்த்தனமான பேச்சுக்கு, தயாநிதி மாறன் உடனடியாக கோயம்புத்தூர் மக்களிடம் பொதுமன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். திமுகவினரின் இந்த ஆணவத்தால்தான், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து தொகுதி மக்களும், திமுகவைப் புறக்கணித்து வருகிறார்கள். வரும் தேர்தலில், தமிழகம் முழுவதுமே திமுகவுக்கு அதே நிலைதான் ஏற்படும்" என தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கு பதிலடி தரும் விதமாக செந்தில் பாலாஜி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் தயாநிதி மாறன் அவர்கள் நகைச்சுவையாகப் பேசிய காணொளியை, வெட்டி ஒட்டிப் போட்டு அரசியல் செய்யும் அட்டக்கத்தி, பாஜகவின் மாநிலத் தலைவராக இருந்து, ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து கோவைக்கு பெற்றுத் தந்த திட்டங்கள் என்ன?

கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கான நிதியை ஒன்றிய அரசிடம் பெற்றுத் தர எடுத்த முயற்சிகள் என்ன? கோவை மாவட்ட தொழில் முனைவோர்களை வதைக்கும் ஜிஎஸ்டி பிரச்சனையில் பங்களிப்பு என்ன? இறக்குமதி வரிகளால் பாதிக்கப்பட்ட கரூர், திருப்பூர் மற்றும் கோவை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு துரும்பைக் கூட கிள்ளிப் போடாமல், வெறும் வாயில் வடை சுடுவதையும், வெற்று காற்றில் சாட்டை சுழற்றியதையும் கோவை மக்கள் தெரிந்து கொண்டதால் தான், கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மண்ணைக் கவ்வ வைத்தார்கள்" என பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

ANNAMALAI
DAYANIDHI MARAN
DMK
பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை
MINISTER SENTHIL BALAJI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.