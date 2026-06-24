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அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கட்சி நிதி வாங்கப்பட்டதா? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம்

அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் கட்சி நிதி வாங்கியது யார்? என்ற ஆதாரத்தை காட்டினால் விளக்கம் அளிக்க தயாராக இருப்பதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 9:19 PM IST

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சென்னை: அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சராக இருந்தபோது எந்த கட்சி நிதியும் தான் பெறவில்லை என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில், பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நடிப்பில் உச்சகட்டத்தில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் இன்று நாட்டு நாட்டு மக்களுக்காக பணியாற்றி வருகிறார். சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் பேசவில்லை என எதிர்க்கட்சியினர் முதலில் கேள்வி கேட்டனர். முதல்வர் விஜய் பேச ஆரம்பித்த உடனே திமுக திணறி சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளியேறிவிட்டது" என்றார்.

கட்சி நிதி வாங்கவில்லை

கடந்த அதிமுக ஆட்சிக்காலத்திலும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது பள்ளியின் உரிமத்தை புதுப்பிக்க கட்சி நிதி பெறப்பட்டதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அவர், "அப்படி எந்த நிதியும் வாங்கவில்லை, அப்படி இருந்தால் அதை நிரூபிக்க முடியுமா? கடந்த கால ஆட்சி என யாராவது குற்றச்சாட்டு வைத்திருந்தால் அது கடந்த திமுக ஆட்சியை தான் சொல்லி இருப்பார்கள். அதிமுக ஆட்சியை இல்லை. நீங்க பள்ளி கூட்டமைப்புகளை சென்று கேட்டுப்பாருங்கள். அப்போதுதான் அவர்கள் உங்களிடம் உண்மையை தெரிவிப்பார்கள்.

219 பள்ளிகளுக்கு என்ஓசி கொடுக்கும் பொழுது நானே நேரடியாக சென்று வழங்கினேன். நீங்களாக ஒரு கேள்வியை உருவாக்கி கேட்கக்கூடாது. அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் கட்சி நிதி வாங்கியது யார்? என்ற ஆதாரத்தை என்னிடம் காட்டுங்கள். அதற்கு உரிய விளக்கத்தை நாங்கள் கொடுக்கிறோம்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "முதலமைச்சரை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிப்பது ஏற்புடையதல்ல. தமிழகத்தில் ஒரு நேர்மையான ஆட்சியைத் தர வேண்டும் என்பது மட்டுமே முதலமைச்சரின் தொலைநோக்குச் சிந்தனையாக உள்ளது. இதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். மக்களின் தீர்ப்பால் நிராகரிக்கப்பட்டதால்தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இன்று எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்துள்ளது. அவர்கள் தேவையற்ற விமர்சனங்களை முன்வைப்பதைத் தவிர்த்துவிட்டு, ஆக்கபூர்வமான கருத்துகளைக் கூறி மாநில வளர்ச்சிக்கு உதவினால் அது பெரும்பேறாக இருக்கும்.

தவெக கொடியை மாணவர்கள் ஏந்தியதில் தவறில்லை

முதலமைச்சர் பிறந்தநாளன்று பள்ளி மாணவர்கள் கட்சிக்கொடியை ஏந்தி வந்ததில் எவ்வித தவறும் இல்லை. இது ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான எழுச்சி. தமிழகத்தில் ஒரு மாபெரும் மாற்றம் வேண்டும் என வீட்டிலுள்ள குழந்தைகளே பெற்றோரிடம் தங்களின் விருப்பமான விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்கக் கோரினர். வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கூட பல ஆயிரம் ரூபாய் சொந்த செலவு செய்து தமிழகம் வந்து வாக்களித்து இந்த மாற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளனர். குழந்தைகளை கொடி ஏந்தி வரச் சொல்லி நாங்கள் நிர்ப்பந்திக்கவில்லை. அது அவர்களின் அன்பின் வெளிப்பாடு.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை, எங்கு சென்றாலும் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட வேண்டும். நிகழ்ச்சி முடிவில்தான் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களின் லட்சியப் பயணம். இதில் எந்தத் தவறும் இல்லை, இதற்கான தெளிவான ஆணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் முதல் குடிமகனான குடியரசுத் தலைவரைப் போலவே, மாநிலத்தில் ஆளுநரையும் நாம் மதிக்க வேண்டும். ஆனால், எதிர்க்கட்சியினர் ஆளுநர் பதவியையே கிண்டல் செய்யும் வகையில் பேசி வருகின்றனர்.

திமுக, பாஜக இடையே ரகசிய உறவு

பாஜகவைச் சேர்ந்த நயினார் நாகேந்திரன் ஒரு நகைச்சுவையாளர் போலப் பேசுகிறார். அவருடைய விமர்சனங்களுக்கெல்லாம் பதிலளிக்க முடியாது. திமுகவுக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையேதான் ரகசிய சமரசம் உள்ளது. புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு மரபுப்படியே பிரதமரையும், குடியரசுத் தலைவரையும், மத்திய அமைச்சர்களையும் சந்திப்பது இயல்பான ஒன்று. ஆட்சி அமைக்க யாரிடமும் நாங்கள் உதவி கேட்கவில்லை. கடந்த ஆட்சியாளர்கள் 100 நாட்களில் நடவடிக்கை எடுப்போம் எனக்கூறி 5 ஆண்டுகள் எதையும் செய்யவில்லை. ஆனால், எங்கள் முதலமைச்சர் தெளிவாக உள்ளார். நாங்கள் தவறு செய்ய மாட்டோம், அதேசமயம் தவறு செய்தவர்கள் எந்த உயர்மட்டத்தில் இருந்தாலும் அவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

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அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
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