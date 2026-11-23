மன்னிக்கிற தன்மை இல்லாத தலைமை நீடித்து நிலைக்காது. அந்த வரலாறு எடப்பாடிக்கு ஏற்படும் - செங்கோட்டையன் பேட்டி
எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா என்பவர்கள் வேறு, எடப்பாடி பழனிசாமி என்பவர் வேறு. இதை அவர் புரிந்து கொள்ளவேண்டுமென செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : November 23, 2026 at 8:00 AM IST
கோயம்புத்தூர்: எந்தவொரு தலைமைக்கு மன்னிக்கிற பெருந்தன்மை இல்லையோ, அந்த தலைமை நீடித்து நிலைத்ததாக வரலாறு இல்லை. அந்த வரலாறு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஏற்படும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
கோவை விமான நிலையத்தில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவரிடம் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி இடையே ஏற்பட்டு வரும் கருத்து மோதல் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், “ஞானத்தை எதிர்த்து போரிட முடியும், ஆனால் காலத்தை எதிர்த்து போரிட முடியாது. காலம் வைக்கிற புள்ளியை உங்களால் அழிக்க இயலாது. அதுதான் எடப்பாடிக்கு நடைபெறுகிறது.
தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதிமுகவிலிருந்து ஒவ்வொருவராக வெளியேற்றி வருகிறார். எந்தவொரு தலைமை மன்னிக்கிற தன்மை, பெருந்தன்மை இல்லையோ, அந்த தலைமை நீடித்து நிலைத்ததாக வரலாறு இல்லை. அந்த வரலாறு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஏற்படும்” என பதிலளித்தார்.
பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற திருமணத்தில் எஸ்.பி வேலுமணியுடன் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, “எங்கள் இருவரின் உறவினர் வீட்டு திருமணம். நானும் சென்றிருந்தேன். எஸ்.பி வேலுமணியும் வந்திருந்தார். எங்களது கழக நிர்வாகிகளும் வந்திருந்தனர். நாங்கள் அனைவருமே அருகருகே அமர்ந்திருந்தோம். அப்போது இருவரும் பொதுவாக விஷயங்கள் குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம். அரசியல் பேசவில்லை” என தெரிவித்தார்.
ஜாக்பாட் அடித்தது போல் தவெக ஆட்சி வந்திருக்கிறது என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்திருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “ஜாக்பாட் அடித்தவர் யார் ? அதில் ஃபெயிலியர் ஆனவர் யார்? என்பதை நாடு அறியும். திமுகவுடன் சேர்ந்து ஜாக்பாட் அடிக்க பார்த்தார். ஆனால் முகம் கிழிக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்றார்.
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அனிருத் திருமணத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை எடப்பாடி சந்தித்தது குறித்த கேள்விக்கு, “எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்தவரை பல்வேறு நிலைப்பாடுகளை எடுத்து ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என துடிக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா வழியில் வந்த இயக்கம் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று மக்கள் கேட்கின்றனர். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா என்பவர்கள் வேறு, எடப்பாடி பழனிசாமி என்பவர் வேறு. இதை அவர் புரிந்து கொண்டால் சரி” என பதிலளித்தார்.
அதிமுகவில் 2 கோடி தொண்டர்களில் ஒருவர் தான் வேலுமணி என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு, “2 கோடி தொண்டர்களில் முக்கிய பொறுப்பாளர் வேலுமணி. எடப்பாடி பழனிசாமியை பொதுச் செயலாளராகவும் முதலமைச்சராகவும் ஆக்குவதற்கு அவர் உறுதுணையாக இருந்தார். காலம் எடப்பாடிக்கு பதில் சொல்லும்” என்றார்.
தொடர்ந்து, “கொங்கு மண்டலம் இப்பொழுது தவெக தலைமையில் இருக்கிறது. ஒரு இயக்கம் தனித்து போட்டியிட்டு, 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்ற பெருமை எங்களுக்கு இருக்கிறது. கொங்கு மண்டலம் எதிர்காலத்தில் வெற்றி தளபதி தலைமையில் தான் இயங்கும். எடப்பாடி போன்றவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என தேடி பார்க்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.