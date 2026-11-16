கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம்: தேசிய மகளிர் ஆணையம் விசாரணை நடத்தட்டும் - சட்டென கூறிய செங்கோட்டையன்
"மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்கம் த.வெ.க. இந்த இயக்கத்துக்கு எதிராக யாராலும் சாட்டையை சுழற்ற முடியாது" என செங்கோட்டையன் கூறினார்.
Published : November 16, 2026 at 10:52 AM IST
கோயம்புத்தூர்: கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் தேசிய மகளிர் ஆணையம் விசாரணை மேற்கொள்ளட்டும் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
கோவை விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது த.வெ.க ஆட்சிக்கு எதிராக பிரதமர் மோடி சாட்டையை சுழற்றப் போகிறார் என்றும், அ.தி.மு.க ஆட்சி மீண்டும் அமையப் போகிறது எனவும் செல்லூர் ராஜு பேசியது தொடர்பாக நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறார். பிரதமர் இரண்டு முறை தமிழக அரசின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற போது, விஜய்யை சிறந்த முதல்வர் என பாராட்டியுள்ளார்.
தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாதவர்கள் வாய்க் கிழிய பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா ஆகியோரால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர்கள் இதுபோன்று விமர்சனம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
இதுபோன்ற பேச்சுகளுக்கு பதிலளிப்பது தற்போதைய சூழலில் நாகரீகமாக இருக்காது. தமிழக அரசின் மீது யாரும் சாட்டையைச் சுழற்ற முடியாது. இந்த இயக்கம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்கம். இரண்டு ஆளும் கட்சிகளையும் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர வைத்த இயக்கம் இது" எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து, கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தை தேசிய மகளிர் ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரிப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், "ஒவ்வொரு ஆணையத்திற்கும் அதற்கென உரிய அதிகாரங்கள் உள்ளன; முதலில் மகளிர் ஆணையம் விசாரணை நடத்தட்டும்.அதன் பிறகே இதுபற்றி பதிலளிக்க முடியும். விசாரணை தொடங்கியவுடன் அமைச்சர்களிடம் கேள்வி எழுப்பி பதில் பெறுவது விசாரணைக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும்.
குற்றச்சாட்டுகள் எதுவாக இருந்தாலும், விசாரணையின் முடிவில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து கவனிக்க வேண்டும்" என்றார். முன்னதாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், தேசிய மகளிர் ஆணையம் சம்பவம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல்துறையிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் தி.மு.க-வினர் கூறுவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், "அவர்களது ஆட்சிக்காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பது நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும். அவர்களது ஆட்சிக்காலத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் நாடு முழுவதும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதுபோன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தங்களாலும் முன்வைக்க முடியும். அவர்கள் சிறந்த ஆட்சியை வழங்கியிருந்தால் ஏன் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தார்கள்?" எனக் கேள்வியெழுப்பினார்.
த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்குவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், "முதல்வர் அனைவருக்கும் பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார்" என்றார்.