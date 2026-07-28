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’மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல் வைக்கக்கூட அனுமதிக்கமாட்டோம்’ - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிரடிப் பேச்சு

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலாவதாக பாடப்படுவதில் உறுதியாக இருக்கிறோம் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலளித்தார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 4:44 PM IST

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சென்னை: மேகதாதுவில் கர்நாடகா ஒரு செங்கல் கூட எடுத்து வைப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதிக்காது என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாய தணிப்பு முகமை சார்பில் 'வெப்ப அபாய மேலாண்மை' குறித்த ஒரு நாள் பயிலரங்கம் சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்றது. இதில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு பயிலரங்கத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "வெப்ப அலையின் தாக்கத்தில் இருந்து குழந்தைகள், முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், தொழிற்சாலைத் தொழிலாளர்கள், கட்டுமானப் பணியாளர்கள் மற்றும் இரவு நேரப் பணியாளர்களைப் பாதுகாப்பது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. பேரிடர் மற்றும் வெப்பப் பாதிப்பு காலங்களில் உடனடி நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவின் பேரில், முதல்கட்டமாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் ரூ.50 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

பருவமழை மற்றும் காலநிலை நிலவரங்களை உடனுக்குடன் கணித்து பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்க, பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் ரூ.55 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் தென்மேற்கு பருவமழை குறைவு காரணமாக எழுந்துள்ள நீர் பற்றாக்குறையைக் சமாளிக்கவும், கால்நடைகள் மற்றும் விவசாயத்தைப் பாதுகாக்கவும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ராமநாதபுரம், விருதுநகர் போன்ற அதிக வெப்பம் நிலவும் மாவட்டங்களின் சூழலுக்கு ஏற்ப தனிப்பட்ட அறிக்கைகள் பெறப்பட்டு முதலமைச்சரின் கவனத்திற்குச் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

மேலும் பேசுகையில், “காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் நலனைக் காப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. மேகதாதுவில் கர்நாடகா ஒரு செங்கல் கூட எடுத்து வைப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதிக்காது” என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

சென்னையில் மழைக் காலத்திற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசுகையில், “சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் உள்ளாட்சித் துறை, நெடுஞ்சாலைத் துறை மற்றும் பொதுப்பணித்துறை இணைந்து அதிவேகமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. இன்னும் இரு மாதங்களில் பணிகள் முழுமைப்பெறும்” என கூறினார்.

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மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்பட்டது தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், “எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலாவதாக பாடப்படுவதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்” என்றார்.

மேலும் கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசுப்பணி ரத்து செய்தது தொடர்பான கேள்விக்கு, “நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என்று ஒற்றை வார்த்தையில் அவர் பதில் அளித்தார்.

TAGGED:

MEKADATU DAM
அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
மேகதாது
கரூர் அரசுப் பணி
MINISTER SENGOTTAIYAN

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