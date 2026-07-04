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அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வந்து தான் தவெகவை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலை இல்லை - செங்கோட்டையன்

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் செயல்பாடுகளைப் பார்க்கும்போது, சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தன் மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் இயல்புடையவராக தெரிகிறார் என செங்கோட்டையன் விமர்சித்துள்ளார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 4:07 PM IST

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ஈரோடு: தவெகவிற்கு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் வந்து தான் இந்த இயக்கத்தையோ, ஆட்சியையோ காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நிலை இல்லை என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோபிசெட்டிபாளையம், பாரியூர் கொண்டத்து காளியம்மன் திருக்கோயிலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில், நலிவடைந்த 100க்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்களுக்கு பூஜை பொருட்கள் உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு, நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்.

அதனைத்தொடர்ந்து வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், மக்களுக்காக நாள்தோறும் பல்வேறு சிறப்பான பணிகளை ஆற்றி வருகிறார். புதிய திட்டங்களையும் தொடர்ந்து அறிவித்து வருகிறார். அத்திக்கடவு - அவினாசி திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுகள் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதன் ஆய்வுப் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்த பிறகு, முதலமைச்சர் இறுதி முடிவு எடுப்பார்” என்றார்.

பட்டா மாறுதலுக்கான செயலி குறித்து பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், செயலியை பொறுத்தவரை பத்திரப் பதிவில் பதிவு செய்கின்ற அனைவரும், வில்லங்கம் இல்லாமல், பாகப்பிரிவினை இல்லாமல் முழுமையாக பத்திரப்பதிவு செய்கின்ற போது, அவரது குடும்பத்தாருக்கு சேர்ந்து நேரடியாக பயன் பெறுகின்ற ஆணை முதலமைச்சர் ஒப்புதலோடு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் செயலி நடைமுறைக்கு வரும் போது, மக்கள் எவரையும் அணுகாமல், பத்திரப்பதிவு செய்தவுடன் பட்டா மாறுதல் செய்யப்படும். அதன்படி, வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தையோ அல்லது துணை ஆட்சியரையோ அணுகாமல், மக்களுக்குப் நேரடியாகவே பட்டா கிடைக்கும் வகையில், புதிய மாற்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்பவர்களில் 40 சதவீத மக்களின் சிரமங்கள் குறையும்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில், 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகக் குடியிருக்கும் நபர்களுக்குப் பட்டா வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இது குறித்து, புறம்போக்கு மற்றும் இதர இடங்களில் குடியிருப்பவர்கள் பற்றிய ஆய்வுப் பணிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், விரைந்து பட்டாக்கள் வழங்குவதற்காகப் புதிய நடைமுறை மாற்றங்களை உருவாக்கி வருகிறோம்” என்றார்.

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் குறித்து பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், “அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் தவெகவிற்கு வந்து தான் இந்த இயக்கத்தையோ, ஆட்சியையோ காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நிலை இல்லை. அவர் அவதூறாகப் பேசியதற்காக அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் கோரிய முன்ஜாமீன் நிராகரிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு காவல்துறையினர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை அழைத்துச் சென்று வழக்குப்பதிவு செய்ததால், அவர் தன் விருப்பம்போலக் கருத்துகளைக் கூறி வருகிறார். அவருடைய அனைத்துக் கருத்துகளுக்கும் நம்மால் பதில் கூற முடியாது.

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முதன்முறையாகத் தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கியது அதிமுகவில் தான். இங்கு அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், அமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்தார். அதன் பிறகு, சூழ்நிலை மற்றும் சந்தர்ப்பம் காரணமாக அதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்து அங்கும் அமைச்சரானார். அவருடைய செயல்பாடுகளைப் பார்க்கும்போது, சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்பத் தன் மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் இயல்புடையவராகவே தெரிகிறார்” என கூறினார்.

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உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்து பேசுகையில், “உள்ளாட்சித் தேர்தலில், தவெகவிற்கு ஆதரவளித்த தோழமைக் கட்சிகள் போட்டியிடுவது குறித்து நேற்று முன்தினம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அப்போது அனைவரிடமும் கருத்து கேட்கப்பட்டது, காலச் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப உரிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு, முறைப்படி அறிவிக்கப்படும்” என்றார்.

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ANITHA RADHAKRISHNAN
செங்கோட்டையன்
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