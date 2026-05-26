திமுக, அதிமுக சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க முடிவு செய்தது குதிரை பேரத்தை விட மோசம் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
5 அல்லது 10 நாட்களில் எப்படி வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க முடியும் என்றும், வெறும் வெள்ளை தாளை காட்ட முடியாது எனவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.
Published : May 26, 2026 at 10:10 AM IST
சென்னை: திமுக, அதிமுக இருவரும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்ததே தவறு என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
வருவாய்த் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேற்று பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”திமுகவும், அதிமுகவும் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை கைப்பற்ற நினைத்தனர். அப்போது நல்லெண்ணம் கொண்டவர்கள், அம்மாவுடைய விசுவாசிகள், அதிமுகவில் இருப்பது சரியாக இருக்காது என்று முடிவு செய்து தான் சிறந்த ஆட்சியை தரக் கூடிய தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.
குதிரை பேரத்தை விட அவர்கள் செய்தது என்ன? திமுக அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைப்பது என்று சிந்தித்ததே தவறல்லவா? முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் முடிவு செய்து விட்டு பேசுவது சரியான நேரம் அல்ல, அவர்களுக்கு காலம் சரியான பதிலை சொல்லும். சி.வி.சண்முகம் தரப்பு ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், அந்த அணியில் இருந்து மூன்று எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமா செய்து தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் பல குற்றச் செயல்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுவது குறித்து கேட்ட போது, ”இதை சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது. கோயம்புத்தூரில் 24 மணி நேரத்தில் சிசிடிவி மூலமாக குற்றம் செய்தவர்களை கைது செய்துள்ளோம். அது மட்டுமல்ல, அதற்குரிய நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டு உள்ளனர். முதலமைச்சர் இதை நேரடியாக ஆய்வு செய்து வருகிறார். இது போன்று எந்த முதலமைச்சரும் வேகமாக செயல்பட்டதில்லை. இது போன்று குற்றச் செயல்கள் நடக்கக் கூடாது என்பதற்காக தான் தனிப்படை அமைத்தார். அதற்கென காவல்துறை ஐஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்” என கூறினார்.
வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு குறித்த கேள்விக்கு, “ஐந்து நாட்கள் அல்லது 10 நாட்களில் எப்படி வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க முடியும்? நிதிநிலைகளை பார்த்து கொடுக்க வேண்டும், வெள்ளை அறிக்கை கொடுப்போம் என கூறியதால், வெறும் வெள்ளை தாளை காட்ட முடியாது. பெண்களுக்கு வரலாற்றில் இல்லாத பாதுகாப்பை அளித்தவர் முதலமைச்சர் விஜய். அவரது தலைமையில் சிறந்த ஆட்சியை பார்க்கப் போகிறீர்கள்” என தெரிவித்தார்.
விசிக மற்றும் இடதுசாரிகள் கட்சிகள் அரசை விமர்சனம் செய்வது குறித்த கேள்விக்கு, ”விசிக மற்றும் இடதுசாரிகள் ஆறு மாதம் பொறுத்திருப்போம், அதற்குப் பிறகு தான் கேள்வி கேட்போம் என்று தெரிவித்து விட்டு தற்போது ஏன் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்? ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு தான் கேட்போம் என கூறியதை சட்டமன்றத்தில் எட்டு நாள் அல்லது பத்து நாட்களில் காற்றில் விட்டார்கள் என்றால் எப்படி?” என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலளித்தார்.