நீலகிரி, கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வர வேண்டாம்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வேண்டுகோள்

நீலகிரி, கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வர வேண்டாம்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வேண்டுகோள்
"பருவமழையால் தமிழகம் முழுவதும் இடி மின்னல் தாக்கி 14 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஒரு செய்தித்தாளில் 35 பேர் உயிரிழந்ததாக வந்திருக்கும் தகவல் தவறானது"
Published : October 26, 2026 at 4:05 PM IST
சென்னை: கனமழை பெய்து வருவதால் நீலகிரி, கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வர வேண்டாம் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தை வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர் அங்கு அமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து துறையையும் ஒருங்கிணைத்து வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொண்டு வருகிறோம்.
மழை நீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை உடனடியாக கண்டறிந்து, அதனை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை எந்த வகையிலும் பாதிக்காமல் இருப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைளையும் இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது. கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் சாலைகளில் தேங்கியிருந்த மழை நீர், வெறும் 4 மணிநேரத்திலேயே முழுமையாக அகற்றப்பட்டிருக்கிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 62 இடங்களில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவுகளின் இடிபாடுகளை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. சில இடங்களில் பணிகள் நிறைவுற்று மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியுள்ளது. நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த பேருந்து ஓட்டுநரின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண உதவியாக ரூ.4 லட்சம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நடத்துனர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழகம் முழுவதும் தற்போது பெய்து வரும் பருவமழையால் இடி மின்னல் தாக்கி 14 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஒரு செய்தித்தாளில் 35 பேர் உயிரிழந்ததாக வந்துள்ள செய்தி தவறானது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டங்களை பொருத்தவரை திடீரென மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. எனவே நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு போன்ற சுற்றுலா தலங்களுக்கு மக்கள் வர வேண்டாம்.
மழை காரணமாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மட்டும் 35 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளன. மற்ற மாவட்டங்களில் பயிர்ச்சேத விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கனமழை பெய்யும்போது தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள கால்நடைகளுக்கு நோய் ஏற்படும். எனவே, கால்நடைகளை பாதுகாப்பான இடங்களில் வைக்க வேண்டும்" அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.