கோபியில் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு தவெகவினர் உற்சாக வரவேற்பு
Published : May 15, 2026 at 10:03 PM IST
சென்னை: அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பின் முதன்முறையாக கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திற்கு வருகை தந்த செங்கோட்டையனுக்கு தவெகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஈரோடு மாவட்டம், கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட செங்கோட்டையன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் நல்லசிவத்தை 16,620 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். செங்கோட்டையன் பெற்ற மொத்த வாக்குகள் 82,612 ஆகும். இந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் பிரபு மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்.
இதையடுத்து, மே 10- ஆம் தேதி சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடந்த முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் அமைச்சராக செங்கோட்டையன் பதவியேற்று கொண்டார். அவருக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். செங்கோட்டையன் பதவியேற்றபோது முதலமைச்சர் விஜய் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து மே 11- ஆம் தேதி நடந்த 17-வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். இந்த நிலையில், கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திற்கு வருகைத் தந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்தும், பட்டாசு வெடித்தும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
மொடச்சூர் தான்தோன்றி அம்மன் கோவில் அருகே அமைச்சருக்குப் வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு சால்வை அணிவித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர். வரவேற்பை ஏற்றுக் கொண்ட அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தன்னை வெற்றி பெற செய்த தொகுதி மக்களுக்கு நன்றித் தெரிவித்தார்.
அதேபோல், குள்ளம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வீட்டில் அரசு அலுவலர்கள், கூட்டணிக் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலரும் சாரை சாரையாக வந்து வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர்.
எம்ஜிஆர் காலத்தில் தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அரசியல் மற்றும் அரசு நிர்வாகத்துறையில் நன்கு அனுபவம் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.