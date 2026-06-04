செய்தியாளர்களை முதல்வர் விஜய் சந்திக்க மறுப்பது ஏன்? பதிலளிக்க மறுத்த செங்கோட்டையன்
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை காங்கிரஸுக்கு விட்டுக் கொடுத்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளிக்க அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மறுத்துவிட்டார்.
Published : June 4, 2026 at 5:15 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்காதது ஏன்? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மறுத்துவிட்டார்.
சென்னை ஆலந்தூரில் உள்ள குளோபல் ஃப்ளைட் ஹேண்ட்லிங் சர்வீசஸ் (GFHS) நிறுவனத்தின் சென்னை குளோபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷனில் விரிவுபடுத்தப்பட்ட பயிற்சி மைய உள்கட்டமைப்பு திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பயிற்சி மையத்தை திறந்து வைத்தார்.
அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இந்தியாவிலேயே ஒரு புரட்சியை உருவாக்கியுள்ளார். கட்சி தொடங்கி வெறும் இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்து புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.
அதே நேரத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு தனியார் விமானம் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் வழங்கிய நிறுவனத்தின் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த நிறுவனம் தான் தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில் 30 விமான நிலையங்களை தேர்ந்தெடுத்து, அதில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் நிறுவனமாக திகழ்கிறது. இந்த பயிற்சி மையத்தை திறந்ததில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
தமிழ்நாடு மற்றும் மற்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த மையத்தில் பயிற்சி பெற்று தங்கள் எதிர்காலத்தை சிறந்த முறையில் அமைக்க இருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
இதனிடையே தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில், முக்கிய தகவல்கள் அடங்கிய ஹார்ட் டிஸ்க் திருட்டு போனது மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை காங்கிரஸுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் விட்டுக் கொடுத்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளிக்க அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மறுத்து விட்டார்.
தொடர்ந்து அவரிடம், முதல்வர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை என்ற திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ. ராசாவின் விமர்சனம் குறித்த கேள்வியையும் செய்தியாளர்கள் முன் வைத்தனர். அப்போது அதற்கும் பதில் அளிப்பதை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தவிர்த்தார்.
முன்னதாக, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா, முதல்வர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேச மறுப்பு ஏன்? என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.