ஆளுநர் மாளிகையில் திருவள்ளுவரின் காவி நிற புகைப்படம்; கேள்வியை தவிர்த்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
ஆளுநர் அர்லேகர் தமது ஆர்.எஸ்.எஸ். செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிட்டு, புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வகுத்தளித்த அரசமைப்பு சட்டத்தை நிலைநிறுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : May 31, 2026 at 3:45 PM IST
ஈரோடு: ஆளுநர் மாளிகையில் திருவள்ளுவர் படத்திற்கு காவி வண்ணம் பூசப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டார்.
கோபிசெட்டிபாளையம் அமலா பள்ளிப் பிரிவு அருகே தனியார் ஜுவல்லரி கடையை திறந்து வைத்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதி வளம் பெறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் இன்னும் என்னென்ன திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமோ, அத்திட்டங்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்ற செயலாற்றுவேன்.
குறிப்பாக, புறவழிச்சாலை அமைப்பதற்கான பணிகளை விரைவிலேயே துவங்குவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். எதிர்காலத்தில் கோபிசெட்டிபாளையம் தலைநகரமாக உருவாக்குவதற்கு முதல்வரிடம் பேசி நிதிநிலை ஒதுக்கீட்டிற்கேற்ப அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
பொதுவாக பவானி ஆற்றின் குறுக்கே நான்கு இடங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இன்னும் மூன்று இடங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அதற்கான மதிப்பீடுகள் கூடத் தயாரிக்கப்பட்டன. ஆனால், ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு அவற்றை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் வாழும் நம்முடைய மக்களுக்குக் குடிநீர் கிணறுகள் அமைப்பதன் மூலம், சுத்தமான குடிநீர் தடையின்றி கிடைப்பதற்கு ஏதுவாக அமையும். அதற்கான முயற்சிகளையும் நாங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்வோம்" என்றார்.
ஆளுநர் மாளிகையில் திருவள்ளுவர் படத்தில் காவி வண்ணம் பூசப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு, செங்கோட்டையன் பதிலளிக்காமல் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.
முன்னதாக, ஆளுநர் மாளிகையில் காவி வண்ணத்தில் திருவள்ளுவர் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர் வன்னி அரசு, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
குறிப்பாக, அமைச்சர் வன்னி அரசு இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வரிசையில் இப்போது பொறுப்பு ஆளுநராக இருக்கும் ராஜேந்திர அர்லேகர் அவர்களும் அய்யன் திருவள்ளுவருக்கு 'காவி' பூசி, அவரை களங்கப்படுத்தும் வேலையை மேற்கொண்டுள்ளார். தமிழ்நாடும், தமிழர்களும் என்றும் காவிகளையும், அதனை திணிக்க முயலும் சனாதனிகளையும் துளியும் ஏற்காது புறந்தள்ளுவார்கள் என்பதற்கு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளே சாட்சியாக உள்ளன. நமது பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகர், இங்கு திருவள்ளுவருக்கு காவி பூசுவதற்கு முன்னரே, அவர் ஆளுநராக இருக்கும் கேரள மாநிலத்தில் அரசு விழாக்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ். முன்வைக்கும் 'பாரத மாதா' படத்தை தொடர்ந்து திணித்து வருகிறார்.
இதனாலேயே முந்தைய இடதுசாரி அரசின் அமைச்சர்கள், ஆளுநரின் நிகழ்ச்சிகளை புறக்கணித்த நிகழ்வுகளும் நடைபெற்றுள்ளன. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பின்னுக்கு தள்ளுவது, திருவள்ளுவருக்கு காவி பூசுவது போன்ற ஆளுநரின் தமிழர் விரோத செயல்கள் கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழர் விரோத செயல் மட்டுமல்ல அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கும் விரோதமானதாகும். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இந்திய பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியபடி, தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் (ஆளுநர் அலுவலகம் உள்பட) தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதன்மை இடத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஆளுநர் அர்லேகர் தமது ஆர்.எஸ்.எஸ். செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிட்டு, புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வகுத்தளித்த அரசமைப்பு சட்டத்தை நிலைநிறுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.