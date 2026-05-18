சபாநாயகரை சந்தித்த செங்கோட்டையன் - என்னவாக இருக்கும்?
Published : May 18, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் உள்கட்சி மோதல் நிலவும் சூழலில், சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சந்தித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து, மே 10ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் ச. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
மே 13ஆம் தேதிக்குள்ளாக சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஆளுநர் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 13ஆம் தேதி தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தில் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அப்போது, திமுக மற்றும் தேமுதிக வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, ஐயுஎம்எல் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் ஆதரித்தனர். பாமக, பாஜக நடுநிலை வகித்தது.
இதுபோன்ற சூழலில், இரண்டாகப் பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான 22 எம்எல்ஏக்கள் விஜய்க்கு எதிராகவும், சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி பக்கம் உள்ள ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர் ஆதரவாகவும் வாக்களித்தனர். இதனால், ஆத்திரமடைந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அனைத்து உறுப்பினர்களையும் அதிமுகவின் அடிப்படை பதவிகளிலிருந்து நீக்கினார்.
ஏனென்றால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெறும் 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற அதிமுக, எதிர்க்கட்சியில் இருந்து 3ம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது. இதனால், அக்கட்சியில் விரிசல் விழ ஆரம்பித்தது. இந்த விரிசல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த நிலையில், இபிஎஸ் மற்றும் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவாளர்கள் என கட்சி இரண்டாக உடைந்தது.
இதுபோன்ற சூழலில் தான், தவெகவிற்கு ஆதரவாக அதிமுகவினர் யாரும் வாக்களிக்கக் கூடாது, மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரித்தார். ஆனால், அதையும் மீறி சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்ததால், அதிமுகவினர் இடையே பெரும் பூதாகரம் வெடித்துள்ளது.
இதனால், அதிமுகவின் கொறடா எடப்பாடி அணியில் தான் போட வேண்டுமென்று ஒரு தரப்பும், சி.வி.சண்முகம் தரப்பில் தான் போட வேண்டுமென மற்றொரு தரப்பும் சபாநாயகரிடம் மனு கொடுத்துள்ளனர். அந்த மனுக்கள் மீது பரிசீலனை நடைபெற்று வருவதாகவும், விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் சபாநாயகர் ஜேசிபி பிரபாகர் தெரிவித்திருந்தார்.
இப்படி அதிமுகவிற்குள் உட்கட்சி பூசல் நிலவும் சூழலில், சபாநாயகர் ஜேசிபி பிரபாகரை நிதியமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று தலைமை செயலகத்தில் வைத்து சந்தித்துள்ளார். அதிமுக பிரச்சனைக்கு நடுவே, இந்த சந்திப்பு என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது. சபாநாயகர் செங்கோட்டையன் சந்திப்பிற்குப் பிறகு, அதிமுக இரு பிரிவுகளின் கோரிக்கைகளுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல, அடுத்த மாதம் ஆளுநர் உரையுடன் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்த சந்திப்பு என்பது சுமார் 15 நிமிடங்கள் நீடித்துள்ளது.