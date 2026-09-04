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தவெக அரசு ஐந்தாண்டுகள் நீடிக்காது என்பதா? இபிஎஸ் விமர்சனத்துக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலடி

தமிழ்நாட்டு மக்களை காப்பதற்காக எந்தெந்த முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமோ அனைத்தையும் செய்து வருவதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

இபிஎஸ் விமர்சனத்துக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலடி
இபிஎஸ் விமர்சனத்துக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 5:35 PM IST

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கோவை: தவெக அரசு ஐந்தாண்டுகள் நீடிக்காது என்ற எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனத்துக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலளித்துள்ளார்.

சென்னையில் இருந்து கோபிசெட்டிபாளையம் செல்வதற்காக விமானம் மூலம் இன்று கோவை வந்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கை பேணி காக்கவும், போதைப்பொருளை கட்டுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். புதிய தலைமைச் செயலகம் குறித்து ஒவ்வொருவரும் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள். திமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது புதிய தலைமைச் செயலகத்தை அமைத்து, அனைத்து அலுவலகமும் கொண்டு வர முயற்சிக்கப்பட்டது. அது தற்போது சிறந்த மருத்துவமனையாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. ராணி மேரி கல்லூரியில் தலைமைச் செயலகத்தை கொண்டு வர ஜெயலலிதா முயற்சித்தார்.

ஒவ்வொரு முதலமைச்சரும் தலைமைச் செயலகம் கொண்டு வர மும்மரமாக கவனம் செலுத்தி , சிறந்த தலைமைச் செயலகத்தை கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றனர். கர்நாடக மாநிலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள அன்றைய சட்டமன்றம், இன்றும் வரலாற்றை படைத்து கொண்டு இருக்கிறது. சட்டமன்றத்துக்கு அவ்வளவு செலவாகிறது என்பதையெல்லாம் தாண்டி, இன்றைய சூழ்நிலையில் தேவைப்படுகின்ற ஒன்றாக உள்ளது.

110 விதியின் கீழ் அறிவிப்புகள் வெளியிடுவது நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. முதலமைச்சர் சிலவற்றை 110 விதியில் அறிவிக்கிறார். இதில் தவறு எதுவும் கிடையாது" என்றார்.

தவெக ஆட்சி ஐந்து ஆண்டு நிலைக்காது என்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த அவர், "அப்படி சொல்லிக் கொண்டு இருந்த காரணத்தால் தான் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுள்ளது" என்றார்.

பிரதமர் வேட்பாளராக முதலமைச்சர் விஜய் தவெகவினரால் முன் நிறுத்தப்படுகிறாரா என்ற கேள்விக்கு, "எங்களைப் பொறுத்தவரை, தலைவரை பொறுத்தவரை தெளிவாக இருக்கிறார். தமிழகம் அவரை நம்பி வாக்களித்துள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம். இரண்டு மாதத்தில் புதிய சின்னம் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளோம்.

தமிழ்நாட்டு மக்களை காப்பதற்காக, எந்தெந்த முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமோ அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம். மக்கள் விரும்பும் திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்" என்றார்.

இதுதொடர்பாக மேலும் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், "என்னை சிக்கலில் விட்டுவிடாதீர்கள்" எனக் கூறியவாறே அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.

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SENKOTTAIYAN
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அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
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