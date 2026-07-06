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20 லட்சம் பேருக்கு பட்டா; ‘ஜீரோ வேல்யூ’ நிலங்கள் மதிப்புமிக்கதாக மாற்றப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதி

தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ 10 லட்சம் பேர் ‘ஜீரோ வேல்யூ’ நிலங்களில் வசிப்பதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குறிப்பிட்டார்.

நல்லகவுண்டன்பாளையம் பகுதியில் நியாயவிலை கடையினை திறந்து வைத்த பின் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
நல்லகவுண்டன்பாளையம் பகுதியில் நியாயவிலை கடையினை திறந்து வைத்த பின் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 9:03 AM IST

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ஈரோடு: ‘ஜீரோ வேல்யூ’ வகை நிலங்கள் இனி மதிப்புமிக்க நிலங்களாக வகைப்படுத்தப்படும் என வருவாய் மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதி அளித்துள்ளார்.

கோபிசெட்டிபாளையம், நல்லகவுண்டன்பாளையம் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட நியாயவிலை கடையினை, ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 5) அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திறந்து வைத்தார். அப்போது, “எவ்வளவு கஷ்டங்கள், எவ்வளவு இடர்பாடுகளுக்கு இடையில் என்னை வாழ வைத்திருக்கிறீர்கள். ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் 10-ஆவது முறையாகக் கோட்டைக்குச் செல்வது என்பது, உங்களால் தான் சாத்தியமாகி இருக்கிறது தவிர; வேற எவராலும் இல்லை” என்று உருக்கமாகப் பேசினார்.

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு முக்கிய ஆணையைப் பிறப்பித்துள்ளதாக அவர் கூறினார். அதன் மூலம், நீங்கள் பத்திரப்பதிவு செய்கிற போது, அந்தப் பத்திர ஆவணங்கள் உங்களுக்கு உடனடியாகக் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஆன்லைன் முறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

20 லட்சம் பேருக்கு பட்டா

மேலும், “இதன் மூலமாக, இன்று பத்திரப்பதிவு செய்கின்ற 80 விழுகாட்டினருக்கு நேரடியாக ஆன்லைன் வழியாக ஆவணங்கள் கிடைத்துவிடும். இதற்கு முன்பு நீங்கள் வட்டாட்சியர், துணை வட்டாட்சியர், கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆகியோரை அணுக வேண்டிய சூழல் இருந்தது. அது தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று அமைச்சர் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ 20 லட்சம் பேர் நத்தம் நிலப்பகுதிகளில் வசிக்கின்றனர். இந்த 20 லட்சம் பேருக்கும் விரைவில் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். நத்தத்தில் இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் பட்டாக்கள் கிடைக்கும் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கடந்த 2011-இல் ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில், பத்திரம் இருந்தாலும் பட்டா வேண்டும், அப்போதுதான் பதிவு செய்ய முடியும் என்ற ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அந்த நிலையை எளிய மக்களுக்கும் சுலபமாக்கவே, இந்த அரசு தற்போது நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது” அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

‘ஜீரோ வேல்யூ’ நிலங்களுக்கு பட்டா

மேலும், அரசு மற்றும் புறம்போக்கு ‘ஜீரோ வேல்யூ’ நிலங்களுக்கும் பட்டா வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் முக்கியத் தகவலை வெளியிட்டார். ஜீரோ வேல்யூ வகை நிலங்களை விற்கவோ, பயன்படுத்தவோ, வங்கியில் கடன் பெறவோ முடியாத சூழல் நிலவி வருகிறது.

இந்த சூழலில் அது தொடர்பாக பேசிய அமைச்சர், “தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ 10 லட்சம் பேர் ‘ஜீரோ வேல்யூ’ நிலங்களில் வசிக்கின்றனர். அவர்களுக்கும் அரசு மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், ஆன்லைன் மூலமாக பதிவு செய்வதற்கு இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

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இன்றைய அரசு மதிப்பீட்டின் மதிப்பு என்ன உள்ளதோ, அது பட்டாவில் சேர்க்கப்படும், அப்படி சேர்க்கும் போது ‘ஜீரோ வேல்யூ’ என்பது மாற்றப்படும். இதனால், கணக்கிடப்பட்ட 10 லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள்.

இனி வரும் காலங்களில், நீங்கள் எதற்காகவும் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று காத்துக் கிடக்கத் தேவையில்லை. ஓராண்டு காலத்திற்குள், உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் ஆன்லைன் மூலமாகவே அறிந்து கொள்ள வழிவகை செய்யப்படும்.

அதேபோல, ஆதார் எண்ணை அடிப்படையாக வைத்து, தமிழ்நாட்டின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும், உங்களுடைய அனைத்து தகவல்களும் அதில் இணைக்கப்படும்” என்று உறுதிபட தெரிவித்தார்.

TAGGED:

SENGOTTAIYAN ABOUT ZERO VALUE LANDS
நத்தம் புறம்போக்கு
அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
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