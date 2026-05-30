தவறுகள் எங்கு நடந்தாலும் எந்தவித தயக்கமுமின்றி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதி

வருவாய் துறை குறித்த விவரங்களை சரியான புள்ளி விவரங்களுடன் கொடுக்க ஒரு மாத காலமாவது அவகாசம் தேவைப்படும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
Published : May 30, 2026 at 8:10 AM IST

கோயம்புத்தூர்: தவறுகள் எங்கு நடந்தாலும் அதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற பொழுது எந்தவித தயக்கமும் இன்றி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதியளித்துள்ளார்.

சென்னையிலிருந்து கோவைக்கு வந்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், “தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் தூய்மையான ஆட்சி நடைபெற வேண்டும். அதுவே முதலமைச்சரின் நோக்கமாக உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தான் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன” என தெரிவித்தார்.

தவெக ஆட்சியமைத்த சில நாட்களிலேயே குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்திருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, “தவறுகள் எங்கு நடந்தாலும் அதனை சுட்டிக்காட்டுகின்ற பொழுது எந்தவித தயக்கமும் இன்றி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார். மேலும், “ஊழல் என்பதே இனி நடந்து விடக்கூடாது என்பதை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம். அதில் தான் இப்போது கவனம் செலுத்தி கண்காணித்து வருகிறோம். எங்காவது ஊழல் நடப்பதாக தகவல்கள் வந்தால், அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

சொத்துவரி, குப்பைகளுக்கான வரி உள்ளிட்டவை தொடர்பான கேள்விக்கு, “அதுகுறித்து உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சரிடம் கேளுங்கள். அவர் பதில் அளிப்பார்” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலும் ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கி, வெறும் 2 ஆண்டுகளிலேயே பணநாயகத்தை முறியடித்து, ஜனநாயகத்தை உருவாக்கியுள்ளார் முதலமைச்சர். இதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சி. இன்று மட்டுமல்ல, என்றைக்கும் முதலமைச்சராக இருக்கிற போகிற விஜய்க்கு இன்றல்ல; மக்கள் அனைவரும் என்றோ வாக்களித்து விட்டனர்” என்றார்.

வருவாய்த் துறையில் வரவீனம் மற்றும் செலவினம் தொடர்பான கேள்விக்கு, “வருவாய் துறையை பொருத்தவரையில் ஒரு மாத காலமாவது அவகாசம் தரப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் சரியான புள்ளி விவரத்தை சொல்ல முடியும். தற்பொழுது அதற்கான புள்ளி விவரங்கள் கையில் இல்லை” என்றார்.

மேலும் வருவாய் துறையின் கீழ் பணிபுரிகிற அனைவருக்கும் அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், ஏழை எளிய மக்கள் பட்டா தொடர்பான விஷயத்தில் ஏதாவது தவறு நடந்தால் நேரடியாகவே கவனத்திற்கு கொண்டு வரலாம் என்றும், அதற்கான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார்.

தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்திருப்பதாக முன்வைக்கப்படும் விமர்சனங்கள் குறித்து கேட்டதற்கு, பதிலளிக்காமல் அங்கிருந்து சென்றார்.

