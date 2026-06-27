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மாணவர்களுக்கு சாதி பெயருடன் அடையாள அட்டை - செங்கோட்டையன் அறிவிப்பிற்கு விளக்கம் கேட்கும் முன்னாள் அமைச்சர்கள்

மாணவர்களுக்கு சாதி பெயருடன் அடையாள அட்டை வழங்கப்படும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 12:21 PM IST

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ஈரோடு: மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர் இடம்பெறவுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருப்பது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர்களான அன்பில் மகேஸ் மற்றும் தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் விளக்கம் கேட்டுள்ளனர்.

கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள நம்பியூர் தனியார் பள்ளியில், முதலமைச்சர் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தவெக கட்சியின் சார்பாக பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கலந்துகொண்டு 1000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு நலதிட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், “பள்ளி மாணவர்கள் ஆண்டுதோறும் சாதி சான்றிதழ் பெறுவதில் இருக்கும் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மாணவர்களின் பெயர், சாதி, முகவரி, ஆதார் எண், ரத்த வகை உள்ளிட்ட விவரங்கள் அடங்கிய அடையாள அட்டை அவர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது” எனக் கூறினார்.

மேலும், முதலமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் முதற்கட்டமாக 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த அடையாள அட்டை வழங்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

அவருடைய இந்த அறிவிப்பிற்கு பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. பள்ளி மாணவர்களின் சாதி விவரங்களை வகுப்பறையில் வெளிப்படையாக கூறிவதை தவிர்க்க ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்களுக்கான அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர் குறிப்பிடுவதை ஏற்க முடியாது என பல்வேறு தரப்புகளிலும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மாணவர்களின் ரத்த வகை, ஆதார் எண் போன்றவற்றை மட்டும் அறிய வேண்டிய இடத்தில், சாதி குறித்த அடையாளமும் தேவைதானா? என முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், “மாணவர்களின் அடிப்படை தகவல்கள் அடங்கிய ஒரு கார்டு வழங்கப் போகிறீர்களா? அப்படியென்றால் அதில் சாதி குறித்த தகவல்களும் இருக்குமென்றால் அது தேவையில்லாதது. மாணவர்களின் ரத்த வகை, ஆதார் எண் போன்றவற்றை மட்டும் அறிய வேண்டிய இடத்தில், சாதி குறித்த அடையாளமும் தேவைதானா? இடஒதுக்கீடு மற்றும் அரசின் சமூக நீதி பயன்களை பெற வேண்டிய இடத்தில் மட்டும் சாதி சான்றிதழ் விவரங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அமைச்சர் இதுகுறித்து விரிவான பதில் அளிக்க வேண்டும்” என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

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அதேபோல், மாணவர்களிடையே சாதி அடையாளத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான இந்த கருத்து குறித்து அமைச்சர் தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென முன்னாள் நிதித்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசும் தனது எகஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அவருடைய பதிவில், “அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சாதி அடையாளத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை வழங்குவது குறித்து வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசியிருப்பது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. அமைச்சரின் இந்த பேச்சின் உண்மையான நோக்கம் என்ன? இது அரசின் நிலைப்பாடா? மாணவர்களிடையே சாதி அடையாளத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான இந்த கருத்து குறித்து, தமிழ்நாட்டு மக்களின் மனதில் எழுந்துள்ள சந்தேகங்களுக்கு அமைச்சர் தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்” என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

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MINISTER SENGOTTAIYAN
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அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி
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