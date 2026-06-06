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கேள்வி கேக்குறது ஈஸி; பதில் சொல்றதுதான் கஷ்டம்: நிருபர்களிடம் சீறிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

"20 நாட்களில் என்ன சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்துவிட்டது? உங்கள் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை வந்தது? என செங்கோட்டையன் கேள்வியெழுப்பினார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 8:04 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் டென்ஷனான நிலையில், கேள்வி கேக்குறது ஈஸி, பதில் சொல்வதுதான் கஷ்டம் எனக் கூறினார்.

கோபிசெட்டிபாளையம் செல்வதற்காக விமானம் மூலம் கோவை வந்த வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "தென்மேற்கு பருவ மழையால் நமக்கு பாதிப்பு இருக்க வாய்ப்பில்லை. அதே வேளையில், கன்னியாகுமரி, கோவை , நீலகிரி உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே இதுகுறித்து எந்த அச்சமும் தேவையில்லை" எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து, அண்ணாமலை புதிய அரசியல் இயக்கம் தொடங்கியது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு, "இது போன்ற கேள்விகளை என்னிடம் கேட்கக் கூடாது என முதலிலேயே சொல்லிவிட்டேன். இதற்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது" என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், "காலையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. 5 ஆண்டுகளில் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு துறையையும் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டார். எங்கெங்கு முறைகேடுகள் நடைபெறுகிறது என்பதை எங்கள் கவனத்திற்கு நீங்கள் (ஊடகங்கள்)கொண்டு வந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

நீங்கள் கேள்வி மட்டும் கேட்டு செல்வதை விட்டுவிட்டு, எங்கே தவறு நடைபெறுகிறது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுங்கள்" எனக் கூறினார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட நிருபர்கள், தமிழ்நாட்டில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் குறித்து கேள்வியெழுப்பினர்.

இதனால் ஆவேசமான அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "20 நாட்களில் என்ன சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்துவிட்டது? உங்கள் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை வந்தது? உங்க குழந்தை..." எனக் கூறி அப்படியே பேச்சை நிறுத்தினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "6 மாத காலத்திற்கு இந்த அரசு தன்னிச்சையாக செயல்பட வேண்டும். அதன் பிறகு தான் கேள்வி கேட்போம் என்று சொன்னார்களே" எனக் கூறிவிட்டு சென்றார்.

கேள்வி கேக்குறது ஈஸி

அப்போது நிருபர் ஒருவர், "ஆட்சிக்கு வந்ததும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்று மிரட்டுகிறீர்களா?" என கேள்வியெழுப்பினார்.

இதை கேட்டு திரும்பி வந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன். "இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. நாங்கள் யாரையும் மிரட்டவில்லை. சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்சனையில் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்.

சூலூர் பகுதியில் நடந்த குற்றத்திற்கு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொத்தம் பொதுவாக பேசக்கூடாது.

மிரட்டும் தோனி எங்களிடம் கிடையாது. நாங்கள் 'சாஃப்ட் நேச்சர்'. எங்கள் தொனி எதுவும் மாறவில்லை. குறிப்பிட்ட நேரம் கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் கேட்கிறோம்.

முதலமைச்சர் அனைத்தையும் படிப்படியாக செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். அதற்கு ஒரு டைம் கொடுக்க வேண்டும். கேள்வி கேட்பது சுலபம்; பதில் சொல்வது கஷ்டம். பதில் சொல்வதில் என்னை போன்றவர்களுக்கு இருக்கும் கஷ்டங்களை உணர வேண்டும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சட்டம் - ஒழுங்கு என்பது பெரிய விஷயம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் போன்றவற்றை தடுத்து வருகிறோம். ஒருவர் வீட்டை காட்டுக்குள் கட்டி இருக்கிறார்கள் என்றால், அவருக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுப்பது? தனியாக வசிப்பவர்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுப்பது? என்பதை ஒவ்வொன்றாகதான் பார்க்க முடியும்.

இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் வரும் பொழுது அதை எப்படி சரி செய்வது என்பதை கூர்ந்து ஆராய்ந்து முடிவு செய்ய வேண்டும்" என செங்கோட்டையன் கூறினார்.

தொடர்ந்து, அண்ணாமலை அரசியல் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஒவ்வொருவரும் அரசியல் இயக்கத்தை துவங்குவதற்கு ஜனநாயக உரிமை இருக்கிறது. அவர் அந்த உரிமையை நிலைநாட்டி இருக்கிறார்.

அவருக்கு அங்கு இருக்கும் வேதனையால், பாஜகவில் இருந்து வந்திருக்கிறார். என்ன செய்யப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்" என அவர் கூறினார்.

TAGGED:

செங்கோட்டையன்
முதல்வர் விஜய்
VIJAY
TAMILNADU LAW AND ORDER
SENGOTTAIYAN

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