தமிழ்நாட்டில் மின்கட்டமைப்பு வசதிகளை திமுக உருவாக்கவில்லை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு
அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளை நம்பியே கடந்த திமுக ஆட்சி பணியாற்றி இருப்பதை தவிர, கூடுதலாக மின்கட்டமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 13, 2026 at 7:32 AM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் மின்சார பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப மின்கட்டமைப்பு வசதிகளை கடந்த திமுக ஆட்சி உருவாக்கவில்லை என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னையில் இருந்து கோயம்புத்தூர் வந்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மின்வெட்டு தொடர்பாக அவரிடம் கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், “தமிழ்நாட்டில் மின்சார பயன்பாடு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால் அதற்கேற்ப தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளை கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கவில்லை. ரூ.7,000 கோடிக்கும் மேல் செலவிடப்பட்டதாக கூறப்பட்டாலும், மின்கட்டமைப்பு பணிகளுக்காக வெறும் ரூ.627 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் 3,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை மட்டுமே கையாளும் திறன் உள்ளது. ஆனால் தற்போது 5,000 மெகாவாட் மின்சாரம் அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளை நம்பியே கடந்த திமுக ஆட்சி பணியாற்றியிருப்பதை தவிர கூடுதலாக பணிகளை மேற்கொள்ளவில்லை” என குற்றம்சாட்டினார்.
மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பேசுகையில், “மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டில் முதலமைச்சர் தெளிவாக உள்ளார். மாநிலத்தின் உரிமைக்குரலை பிரதமரிடம் கடிதங்கள் மூலம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். காவிரி நீர் விவகாரத்திலும், கர்நாடகா தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய நீரை வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவாக இருப்பதால், போதிய நீர் கிடைத்த பின்னரே திறக்க முடியும் என பொறியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்” என்றார்.
திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், “தேர்தல் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், எந்த முடிவையும் கூறமுடியாது. தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், அந்தத் தொகுதியில் யாரை நிறுத்துவது என்பதை கட்சித் தலைவர் விஜய் முடிவு செய்வார். இதுகுறித்து பனையூரில் ஆலோசனைக் கூட்டமும் நடைபெற்றிருக்கிறது” என கூறினார்.
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சேலத்தில் தவெக நிர்வாகி மீது முன்வைக்கப்பட்ட பாலியல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான கேள்விக்கு, “எந்த குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் விசாரணைக்கு பின்னரே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஊடகச் செய்திகளின் அடிப்படையில் கருத்து தெரிவிக்க முடியாது” என்று பதிலளித்தார்.
கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு விஜய் சென்றது தொடர்பாக பேசுகையில், “அனைவரும் ஆலயங்களுக்கு செல்வது வழக்கமான ஒன்று. அதேபோல் முதலமைச்சர் விஜய்யும் சென்றுள்ளார்” என்றார்.
கடைசியாக, பெண்களுக்காக ‘சிங்கப்பெண் படை’ திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதை படிப்படியாக விரிவுபடுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.