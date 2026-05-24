அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு உடல்நலக் குறைவு; கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தற்போது முழு உடல்நலத்துடன் இருப்பதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 7:16 PM IST

கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திடீர் உடல்நலக்குறைவுக் காரணமாக தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, மே 22- ஆம் தேதி சென்னை எழிலகம் மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறையைச் சார்ந்த அரசு அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டிருந்தார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, தனது சொந்த தொகுதியான ஈரோடு மாவட்டம், கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திற்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சென்றிருந்தார். அங்கு அவருக்கு தவெக நிர்வாகிகள், பொன்னாடை அணிவித்தும், மாலை அணிவித்தும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும் தொகுதி வாக்காளர்களை நேரில் சந்தித்து தன்னை வெற்றி பெற செய்தமைக்காக நன்றித் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் முடித்துக் கொண்டு சென்னை செல்லவிருந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நேற்றிரவு திடீரென காய்ச்சல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அவர் கோயம்புத்தூர்- அவினாசி சாலையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் காய்ச்சல் காரணமாக நேற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அமைச்சருக்கு காய்ச்சல் குறைந்துள்ளது. எனினும், உடல்சோர்வுக் காரணமாக நாளை வரை ஓய்வெடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம். நாளை (மே 25) காலை அமைச்சர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார். அமைச்சர் தற்போது முழு உடல்நலத்துடன் உள்ளார் என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

அமைச்சரின் உடல்நலம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ மருத்துவ அறிக்கையை மருத்துவமனை நிர்வாகம் விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு முதலில் நிதித்துறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அமைச்சரவையின் விரிவாக்கத்தின்போது வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முன்னவராகவும் செங்கோட்டையன் உள்ளார்.

அமைச்சராக செங்கோட்டையன் பதவியேற்றபோது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

