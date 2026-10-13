‘அ.தி.மு.க-வில் இருந்து த.வெ.க-விற்கு 15 பேர் வரவுள்ளனர்’ - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வெளியிட்ட ரகசியம்
எடப்பாடி பழனிசாமி என்னை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியதால்தான், மக்கள் பணியாற்றும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளது என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 1:24 PM IST
ஈரோடு: அ.தி.மு.க-வில் இருந்து 15 பேர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் (த.வெ.க) வந்து இணைய உள்ளனர் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் அடுத்துள்ள செம்மாண்டம் பாளையம் பகுதியில் பகுதிநேர நியாய விலை கடையாக செயல்பட்டு வந்த கடையை முழு நேர கடையாக மாற்றி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று (அக்டோபர் 13) திறந்து வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், “சூப்பர் எல் நினோ, வடகிழக்கு பருவமழை வருகிற போது வெள்ளம் வரும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவை அனைத்தையும் சரிசெய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. அதற்கு தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் இருக்கிறார்.
அ.தி.மு.க-வில் இருந்து 15 பேர்
அவர் அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு பிறகு அத்தகைய தலைமை பண்பு கொண்டவர் முதலமைச்சர் விஜய்.
நல்லவேளையாக, எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்னை அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கினார். அங்கிருந்து வந்ததால்தான், இன்று மக்கள் பணியாற்றும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. யானை தேய்ந்து கட்டெறும்பு ஆன கதை தான் அதிமுக. மிக விரைவில் அதிமுகவில் உள்ள 15 பேர் தவெகவில் வந்து இணைய இருக்கிறார்கள்.
த.வெ.க திட்டங்கள்
த.வெ.க ஆட்சியில் பெண்கள் அத்தனை பேரும் இன்றைக்குப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் செய்ய முடிகிறது. அரசு மருத்துவமனைகளில் குழந்தை பிறந்தால், அந்தக் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஒரு அரசு எப்படிச் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு த.வெ.க அரசுதான் சான்று.
அதுமட்டுமல்லாமல், பெண் குழந்தைகள் திருமணத்திற்கு ஒரு சவரன் தங்கம் மற்றும் பட்டுப்புடவை வழங்கும் திட்டத்தைத் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் முதன்முதலாக முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டு வரவுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் பொதுத்தேர்தல் முடிந்து நாலைந்து மாதங்கள் ஆகிவிட்டன. இன்றைக்கு பலரால் தேர்தல் களத்தில் நிற்கக் கூட முடியவில்லை. இதுதான் உண்மை நிலைமை.
|இதையும் படிங்க: தெலுங்கு கங்கை திட்டத்துக்கான 50 ஆண்டுகால போராட்டம் - கிருஷ்ணா நீருக்காக முதல்வர் விஜய் வைத்துள்ள உத்தி என்ன?
ஒரு நேர்மையான, தூய்மையான ஆட்சி நடக்க வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகிறார்கள். தாராபுரம் தொகுதி சாதாரணமானது அல்ல. முதலமைச்சர் விஜய், தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டபோதே வெற்றி நிச்சயம் என்று கூறினேன். முதலமைச்சரின் முகத்தை காட்டினால் போதும், மக்கள் அதைத் தான் விரும்புகிறார்கள்.
உங்களுக்குச் சேர வேண்டிய உரிமைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். எல்லாவற்றையும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பியுங்கள். 15 நாட்களுக்குள் உங்களுக்கு பதில் வரவில்லை என்றால் நீங்கள் கேள்வி எழுப்பலாம். அதற்கு அதிகாரிகள் எழுத்து பூர்வமாக பதிலளிக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.