ETV Bharat / state

தூய்மை பணியாளர்கள் மாநகராட்சியின் கீழ் பணி அமர்த்தப்படுவார்கள்: அமைச்சர் சேகர்பாபு உறுதி

அமைச்சர் சேகர்பாபு வாக்குறுதி அளித்ததால் மகிழ்ச்சி அடைந்த தூய்மை பணியாளர்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தும், குத்தாட்டம் போட்டும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு
அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 6:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மை பணியாளர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும் என அமைச்சர் சேகர்பாபு வாக்குறுதி அளித்தார்.

சென்னை அம்பத்தூரில் 57 நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மை பணியாளர்களை இன்று அமைச்சர் சேகர்பாபு நேரில் சந்தித்து உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அதுமட்டுமின்றி தூய்மை பணியாளர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும் எனவும் அவர் வாக்குறுதி அளித்தார்.

இந்த நிகழ்வின் போது உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் பாரதி மற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் உடன் இருந்தனர். அமைச்சர் சேகர்பாபு வாக்குறுதி அளித்ததால் மகிழ்ச்சி அடைந்த தூய்மை பணியாளர்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தும், குத்தாட்டம் போட்டும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஜூஸ் வழங்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு
உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஜூஸ் வழங்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தூய்மை பணியாளர்களை சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சேகர் பாபு, "5 மற்றும் 6 மண்டலத்தை சேர்ந்த தூய்மை பணியாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி போராட்டத்தை ஈடுபட்டு வந்தனர். சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக கண்ணியத்துடன் நடந்து கொண்ட தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொண்ட விசிக தலைவர் திருமாவளவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம், முன்னாள் செயலாளர் முத்தரசன், உழைப்பர் உரிமையை இயக்க தலைவர் பாரதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மேலும், இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று தொடர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட நகராட்சி நிர்வாக அமைச்சர் கே.என். நேரு, மேயர், துணை மேயர் ஆகியோருக்கும் நன்றி. பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில், அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று இந்த மாதம் இறுதிக்குள் தூய்மை பணியாளர்களை மீண்டும் சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் பணி அமர்த்தப்படுவார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வருகின்ற பொங்கல் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான பொங்கலாக இருக்கும்.

ஊதியம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அரசு பரிசீலனை செய்து முடிவு எடுக்கும். ஊழியர்களின் நலனுக்காக உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தினரும் எதையும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள். நாங்களும் இரு பக்கமும் தட்டிக் கொடுத்து எந்த உதவிகள் எல்லாம் செய்ய முடியுமோ, அதை எல்லாம் செய்வோம். தனியாருக்கு தூய்மை பணிகள் வழங்கப்பட்டது தொடர்பாக நீதிமன்ற இறுதி தீர்ப்புக்கு பிறகு பரிசீலனை செய்து நடைமுறைப்படுத்துவோம்" என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: மெரினாவில் யானைகள்; பொதுமக்களை கவர சென்னை மாநகராட்சியின் புதிய யுக்தி

TAGGED:

தூய்மை பணியாளர்கள்
SANITATION WORKERS END STIR
MINISTER SEKARBABU
CHENNAI
SANITATION WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.