"கதறும் ராமதாஸை பார்க்கவே பாவமா இருக்கு" - அன்புமணியை சாடிய சேகர்பாபு

பாரிமுனையில் நடைபெற்ற மோதல் சம்பவம் தவெகவினருக்கும் - பொதுமக்களுக்கும் இடையிலானது; தவெகவினரால் தாக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என அமைச்சர் சேகர்பாபு பேசினார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு
அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 4:21 PM IST

1 Min Read
சென்னை: அன்புமணியால் அப்பாவையே ஒழுங்காக பார்த்துக் கொள்ள முடியவில்லை, கதறும் ராமதாஸை பார்ப்பதற்கே பாவமாக உள்ளது என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

சென்னை அசோக் நகரில் சிஎம்டிஏ (CMDA) சார்பில், மேம்படுத்தப்பட்டு வரும் முதல்வர் படைப்பகத்தை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான சேகர்பாபு இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “அசோக் நகரில் ரூ.15 கோடி செலவில் முதல்வர் படைப்பகம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இது வரும் 25 ஆம் தேதிக்குள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். மேலும், இடைக்கால பட்ஜெட்டில் எதிர்க்கட்சிகள் அரண்டு போகும் அளவிற்கு அதிக அறிவிப்புகள் இருக்கும்” என்றார்.

"திமுக வலுவான கூட்டணி இல்லை" என்ற அன்புமணியின் விமர்சனம் குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "உடைந்த கட்சியில் ஒரு பாகமாக இருக்கிற அன்புமணி பேசுவதற்கு பதில் சொன்னால் சரியாக இருக்காது. சென்னையில் திமுகவின் இரு வர்ண கொடி தான் பட்டொளி வீசி பறக்கும். கிழக்கு சூரியன் உதிக்கும் இடம். ஆகவே, சூரியனை சின்னமாக கொண்டுள்ள உதயசூரியன் தான் சுடரொளி வீசி பறக்கும். செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை எப்போதும் எங்கள் தலைவர் வசம்.

சென்னையில் உள்ள 22 தொகுதிகளிலும் முதலமைச்சரின் வெற்றிக்கொடி தான் பறக்கும். அன்புமணியால் தனது அப்பாவையே ஒழுங்காக பார்த்துக் கொள்ள முடியவில்லை. அவர் ஒரு கட்சியை வேற வைத்துள்ளார். ராமதாஸ் கதறுகிறார். அவரைப் பார்ப்பதற்கே பாவமாக உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ஆட்சியில் பங்கு தருவதா? தமிழ்நாட்டுக்கு அது ஒத்துவராது - மு.க. ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்

மேலும் பேசிய அவர், "எடப்பாடி பழனிசாமி அரிச்சந்திரனின் வீட்டிற்கு அடுத்த வீட்டில் குடியிருந்தவர். அவரிடம் உண்மையைத் தவிர வேறு எதுவும் வராது (கிண்டலாக). பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி. அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறியுள்ள கு.ப.கிருஷ்ணன், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டவர்களிடம் கேட்டாலே அவரது வண்டவாளம் தண்டவாளத்திற்கு வரும்.

பாரிமுனையில் பொதுமக்களுக்கும் - தவெகவினருக்கும் இடையே தான் சண்டை நடந்துள்ளது. அப்போது, தவெகவினரால் தாக்கப்பட்ட பொதுமக்கள், ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். எனவே, அவர்கள் சொன்னதையே பதிவு செய்யாமல், உண்மை நிலையை களத்திற்கு சென்று விசாரியுங்கள். எப்படி பனையூரில் பிரச்சனைகள் மோதல் தொடர்கிறதோ.. அதேபோல தான் நேற்றும் மோதல் நடந்துள்ளது.

உண்மை நிலவரத்தை மருத்துவமனைக்கு சென்று, சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களிடம் கேளுங்கள். இது போன்ற செயல்களை வைத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் தங்கள் இயக்கத்திற்கு மெருகேற்றத் துடிக்கின்றனர். அதற்கு நாங்களும் சேர்ந்து விளம்பரம் கொடுக்க தயாராக இல்லை” என தெரிவித்தார்.

