"வெள்ள நிவாரண பணிகள் குறித்து பேச எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அருகதை இல்லை" - அமைச்சர் சேகர்பாபு!
கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை அங்காடி வளாகத்தில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகளை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு செய்தார்.
Published : October 23, 2025 at 3:51 PM IST
சென்னை: வெள்ள நிவாரணப் பணிகள் குறித்து பேசுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை என அமைச்சர் சேகர்பாபு தேரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை அங்காடி வளாகத்தில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான சேகர்பாபு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு, “சென்னை கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை அங்காடி வளாகத்தில், பெருமழை மற்றும் வெள்ள காலங்களில் மழைநீர் தேங்காமல் இருப்பதற்கான விரிவான திட்டமிடல் மற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. விரிவான மழைநீர் வடிகால் பணிகள் கடந்த ஆண்டு கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை அங்காடி வளாகத்தில் தொடங்கப்பட்டன. இதில் சிஎம்டிஏ சார்பில், சுமார் ரூ.40 கோடி செலவில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை சுமார் 70 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
கோயம்பேடு சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் தன்மை காரணமாக, மழை காலங்களில் கெட்டுப் போன காய்கறிகள் சகதியாக மாறுவது உண்மை. இதனை தீர்க்க, கோயம்பேட்டிற்குத் தனிப்பட்ட மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வரும் காலங்களில், சந்தையின் தூய்மையை நிரந்தரமாக பாதுகாக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்.
பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை கனரக வாகனங்களின் பயன்பாடு மற்றும் மழைநீர் தேக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தேசிய நெடுஞ்சாலை என்பதால், போர்க்கால அடிப்படையில் ஆய்வு செய்து மீண்டும் சீரமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மக்கள் பெருமழை, வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுவதற்கான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மக்களுக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இருக்காது” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளும் கட்சியாக இருந்த போது பருவமழை காலங்களில் என்ன செய்தார்? என மக்கள் பார்த்தார்கள். அவருடைய கால் கூட தரையில் படாமல் அவர் பணி செய்தார். கரோனா காலத்தில் உயிருக்கு பயந்து வீட்டில் இருந்தார். ஆனால், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அப்போதும் களத்தில் இருந்தார். வெள்ள நிவாரண பணிகள் குறித்து பேசுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறந்து விடும் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வப்பொருந்தகையை அதிகாரிகள் அழைப்பது இல்லை என்று அவர் கடிந்து கொண்ட சம்பவம் குறித்த கேள்விக்கு, “வளர்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். மக்களை மழை வெள்ளத்தில் இருந்து காக்க ஓடி கொண்டுடிருக்கிறோம். சிறிய சிறிய சம்பவங்கள் பேசி தீர்க்கப்படும்” என அமைச்சர் சேகர்பாபு பதில் அளித்தார்.