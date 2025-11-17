ETV Bharat / state

'வஞ்சக சூழ்ச்சி வலை விரித்தாலும், 2026-ல் மீண்டும் உதய சூரியன் உதயமாகும்' - அமைச்சர் சேகர்பாபு

தமிழகத்தில் இருந்து ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்காக, தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக தகவல் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு மேற்கொண்ட ஆய்வின்போது மேயர் பிரியா, திரு.வி.க நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாயகம் கவி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்த காட்சி
அமைச்சர் சேகர்பாபு மேற்கொண்ட ஆய்வின்போது மேயர் பிரியா, திரு.வி.க நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாயகம் கவி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 6:46 PM IST

சென்னை: வஞ்சக சூழ்ச்சி வலையை மத்திய அரசு விரித்தாலும், உதய சூரியன் மீண்டும் 2026-ல் உதயமாகும் என அமைச்சர் சேகர்பாபு நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பெரம்பூர் பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பாக கட்டப்பட்டு வரும் மாநகராட்சி நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் மாநகராட்சி வார்டு அலுவலகத்தை அமைச்சர் சேகர்பாபு இன்று ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து திரு.வி.க நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் சார்பாக மேம்படுத்தப்பட்டு வரும் பெரம்பூர் முரசொலி மாறன் பூங்காவை ஆய்வு செய்த அமைச்சர், பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, “வடசென்னை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெறும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. முரசொலி மாறன் பூங்காவை ஒரே நாளில் 2,000 பேர் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். அதனால், பல்வேறு வசதிகளுடன் இந்த பூங்கா மேம்படுத்தப்படவுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்காக, தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக தகவல் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திருவாங்கூர் தேவஸ்தானத்தில் அதற்கான அனுமதி பெறப்பட்டு, கன்னியாகுமரியில் உள்ள 2 அதிகாரிகள் சுழற்சி முறையில் பணிகளில் இருக்கிறார்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து SIR குறித்த கேள்விக்கு, “SIR-க்கு எதிராக திமுக மட்டும் தான் களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. எஸ்ஐஆர் கொண்டு வந்தாலும் அதில் இருக்கக் கூடிய குளறுபடிகளை கலைத்து, சூட்சுமங்களை தகர்த்தெறிவார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர், கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக பாக முகவர்களை சந்தித்து முதலமைச்சர், அவர்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார். வஞ்சக சூழ்ச்சி வலையை மத்திய அரசு விரித்தாலும், அதை அறிந்து திமுக எப்போதும் செயல்படும். உதய சூரியன் மீண்டும் 2026-ல் உதயமாகும்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: நாங்க ஏமாந்துகிட்டே இருக்கணுமா? இந்த முறை விடமாட்டோம்; பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆவேசம்!

திருக்கோயில் காவலாளிகள் கொலை தொடர்பான கேள்விக்கு, “குறிப்பிட்டு எப்படிச் சொல்ல முடியும். திட்டமிட்டு நடைபெறுகிறது அல்லது தவறு நடைபெறப் போகிறது என்று அறிந்தவுடன் தடுக்க தவறினால் குற்றச்சாட்டு சொல்லலாம். நடந்த செயலுக்கு இரண்டு நாட்களில் குற்றவாளிகளை கைது செய்து, அவர்களை நீதிமன்றத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தி இருக்கிறோம். இச்சம்பவம் தொடர்பாக, விரைவில் குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இது சட்டத்தின் ஆட்சி. சாத்தான்களின் ஆட்சி அல்ல. சட்டத்தின் முன் குற்றவாளியை நிறுத்தி உடனடியாக தண்டனை பெற்றுத் தருவோம்” என பதிலளித்தார்.

அப்போது, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, திரு.வி.க நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாயகம் கவி, மத்திய வட்டார துணை ஆணையாளர் கௌஷிக் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.

2026 TN ELECTION
MINISTER SEKAR BABU
அமைச்சர் சேகர்பாபு
ஐயப்பன் கோயில்
MINISTER SEKAR BABU ON ELECTION

