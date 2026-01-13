ETV Bharat / state

யாரையும் கோழை என்று நினைக்க வேண்டாம் - ஹெச்.ராஜாவுக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு பதில்

சட்டத்தை யாரெல்லாம் கையில் எடுக்க நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது முதல்வரின் இரும்பு கரம் பாயும் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு எச்சரித்துள்ளார்.

நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு
நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

January 13, 2026

சென்னை: மென்மையான போக்கை கடைபிடிப்பதாலும் சமாதானம் பேச நினைப்பதாலும் கோழை என்று நினைக்க வேண்டாம் என பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜாவுக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு பதிலளித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி ஓட்டேரி செல்லப்பா தெருவில் சிங்கார சென்னை 2.0 திட்ட நிதியின் கீழ் ரூபாய் 4.58 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட உள்ள சென்னை மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளி புதிய கட்டடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது.

இதில், தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் பி.கே. சேகர்பாபு கலந்து கொண்டு மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளி கட்டடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டி, கட்டுமானப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, திரு. வி.க. நகர் சட்டப் பேரவை உறுப்பினர் தாயகம் கவி, சென்னை மாநகராட்சி மத்திய வட்டார துணை ஆணையாளர் கௌஷிக் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

புதிய கட்டடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய அமைச்சர் சேகர்பாபு
புதிய கட்டடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, "திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் விவாதமாவதற்கு வேறு யாரும் காரணம் இல்லை. இனத்தால், மதத்தால், மொழியால் மக்களை பாகுபடுத்த நினைக்கும் தீய சக்திகள் தான் திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சனைக்கு காரணம்.

இந்த அரசை பொருத்த வரை சட்டத்தின் ஆட்சி நடத்துகிறது. சட்டத்தை யாரெல்லாம் கையில் எடுத்துக் கொள்ள நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது முதல்வரின் இரும்பு கரம் பாயும். அந்த வகையில் ஹெச். ராஜா சட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அவரை காவல் துறை கைது செய்து இருக்கிறது. மென்மையான போக்கை கடைபிடிப்பதால், சமாதானம் பேச நினைப்பதால் ஹெச். ராஜா யாரையும் கோழை என்று நினைக்க வேண்டாம்.

இஸ்லாமியர்களுக்கும், கிருஸ்தவர்களுக்கும் எதிராக மதம் சாரந்த பிரச்சனையை கையில் எடுக்கும் போது சிறுபான்மையினரை அரவணைக்க வேண்டியது அரசு தான். இது எல்லோருக்கும் எல்லாமுமான அரசு. ஜாதி மத பேதம் என்பது கிடையாது. இந்து, இஸ்லாம், கிறிஸ்தவர் என அனைவரையும் ஒன்றாக பார்க்கிற அரசு திமுக. சட்டம் எங்கும் மீறப்பட்டாலும் அப்போது நடவடிக்கை எடுக்க அரசு தயங்காது" என்றார்.

