சினிமாவில் நடிக்க தகுதியில்லாதவர் எச்.ராஜா; கந்தன் மலை படத்தை கடுமையாக விமர்சித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு
நாளொரு அற்புதங்களை நிகழ்த்தி இறை அன்பர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் இந்த ஆட்சியை உதவாக்கரை ராஜாக்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 21, 2025 at 5:11 PM IST
சென்னை: தியேட்டரில் வெளியிடுவதற்கு கூட 'கந்தன் மலை' தகுதி இல்லாத ஒரு படம் என அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சித்துள்ளார்.
பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா நடித்து உள்ள கந்தன் மலை திரைப்படம் யூடியூபில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தில், எச்.ராஜா இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் அதன் அமைச்சர் சேகர்பாபுவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இது தற்போது சர்ச்சையாகியுள்ளது. இந்நிலையில், தன் மீதான விமர்சனங்கள் குறித்து அமைச்சர் சேகர்பாபு எதிர்வினையாற்றியுள்ளார்.
சென்னை தீவுத்திடலில் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கண்காட்சி மையமும், ஸ்டான்லி மருத்துவமனை சாலையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பும் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் பணிகளை அமைச்சர் சேகர்பாபு இன்று ஆய்வு செய்தார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியார்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, ''முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் காட்டிய வழிகளின் படி வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், ஸ்டான்லி நகரில் நூலகம், பூங்கா, படிப்பகம், மின்தூக்கி வசதிகளோடு 770 குடியிருப்புகள் கொண்ட அடுக்குமாடி கட்டடம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்குள் இந்த கட்டடத்தின் திறப்பு விழா நடைபெறும்'' என்றார்.
பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜாவின் கந்தன் மலை படத்தில் அறநிலையத்துறையும், சேகர்பாபுவையும் விமர்சனம் செய்திருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, ''வேறு ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்கள். எடுத்த உடனேயே அந்த சாக்கடையை ஏன் கொண்டு வருகிறீர்கள். தியேட்டரில் வெளியிடுவதற்கு கூட தகுதி இல்லாத ஒரு படத்தில் நடித்த தகுதி இல்லாத ஒருவர்தான் எச். ராஜா. என் அருகில் நின்று கொண்டிருக்கும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்ன மதம் என்று எனக்கு தெரியாது. கேள்வி கேட்கும் செய்தியாளர்களும் என்ன மதம் என்று எனக்கு தெரியாது. மதத்தால், இனத்தால் மக்களை பிளவுபடுத்த நினைக்கும் தீய சக்தியின் பணிகள் தமிழகத்தில் எடுபடாது.
நான்காயிரம் கோயில்கல் குடமுழக்கு காணப்போகின்றன. 24 கோயில்கள் லிப்டிங் முறையில் தூக்கப்பட்டு புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்த ஆட்சியில் அறநிலையத்துறைக்கு செய்த சாதனைகள் எந்த ஆட்சியாளும் செய்ய முடியாது. நாளொரு அற்புதங்கள் நிகழ்த்தி இறை அன்பர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் இந்த ஆட்சியை உதவாக்கரை ராஜாக்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது'' என்றார்.