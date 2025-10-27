இந்தி பேசும் மக்களும் மனிதர்கள் தானே... சீமானுக்கு அமைச்சர் சேகர் பாபு பதிலடி!
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கொள்கை எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பதுதான் என அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 27, 2025 at 11:35 AM IST
சென்னை: இந்தியை படிக்கக்கூடாது, இந்தி மக்களை நேசிக்கக்கூடாது என்பது திமுகவின் நிலைபாடு அல்ல. தமிழகத்தின் மீது வலுக்கட்டாயமாக இந்தியை திணிக்கும்போது மட்டுமே அதை திமுக எதிர்க்கிறது என அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அன்னை சத்யா நகரில் 249-வது நாளாக 'அன்னம் தரும் அமுதக்கரங்கள்' நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு கலந்துகொண்டு பொது மக்களுக்கு காலை உணவுகளை வழங்கினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு, “அன்னம் தரும் அமுதக்கரங்கள்’ நிகழ்ச்சியில் 249 நாளாக அன்னை சத்யா நகர் ஏ.பி பகுதி ஆகிய இடங்களில் 1000-த்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கப்பட்டது” என்றார்.
"இந்தி பேசுகின்ற மக்களும் மனிதர்கள்தான்"
தொடர்ந்து, வட மாநிலத்தவர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடியது தொடர்பாக சீமான விமர்சனம் செய்தது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “ திமுகவின் நிலைபாடு இந்தியை படிக்கக்கூடாது, இந்தி மக்களை நேசிக்கக்கூடாது என்பது அல்ல. தமிழகத்தின் மீது வலுக்கட்டாயமாக இந்தியை திணிக்கும்போது அதை எதிர்க்கின்ற இயக்கம்தான் திமுக. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கொள்கையே எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பது தான். இந்தி பேசுகின்ற மக்களும் மனிதர்கள்தானே. அவர்களும் இந்த நாட்டின் மக்கள்.
#அன்னம்_தரும்_அமுதக்கரங்கள் | 249வது நாள்— P.K. Sekar Babu (@PKSekarbabu) October 26, 2025
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு.@mkstalin அவர்களின் 72வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில், நமது ஏற்பாட்டில் 365 நாட்களும், நாள் ஒன்றுக்கு 1000 நபர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் " அன்னம் தரும் அமுதக்கரங்கள்" (1="" 2) pic.twitter.com/gjkDG3gnzN
முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற போது, என்ன கூறினார்? தனக்கு வாக்களித்தவர்கள் இவருக்கு வாக்களித்தோமே என்று மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் சாதனைகள்கள் இருக்கும் என்றும், வாக்களிக்காத மக்கள், இவருக்கு வாக்களிக்க தவறிவிட்டோமே என வருத்தப்படும் அளவுக்கு தனது பணிகள் இருக்கும் எனக் கூறினார். எல்லோருக்குமான அரசு தான் இந்த திமுக அரசு" என சேகர்பாபு கூறினார்.
சீமான் விமர்சனம்:
முன்னதாக, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வசிக்கும் 800 வடமாநில குடும்பங்களுக்கு பரிசு பொருட்களை அமைச்சர் சேகர்பாபு வழங்கி, அவர்களுக்கு இந்தியில் தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். இதற்கு நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், ’இவர்கள் (திமுகவினர்) அதிகாரத்திற்கு வருவதற்கு முன்பு இந்தியை எதிர்ப்பார்கள். ஆனால், அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு, தீபாவளிக்கு இந்தியில் வாழ்த்து தெரிவித்து ஸ்வீட் கொடுத்தும் வரவேற்பார்கள்’ என விமர்சனம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விமர்சனத்திற்கு அமைச்சர் சேகர் பாபு, ‘இந்தி பேசுகின்ற மக்களும் மனிதர்கள்தான்’ என பதில் அளித்துள்ளார்.